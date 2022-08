Streetstyle mode heren 2022. Kleur krijgt steeds meer de overhand in de mannenmode. Deze trend zien we ook in mode voor herfst 2022 terug.

Streetstyle herenmode: kleur – Foto ADVERSUS

De herenmode streetstyle tijdens de internationale Fashion Weeks geeft een goed beeld van de modetrends. Van de actuele modetrends maar ook van die voor het nieuwe seizoen.

Vanzelfsprekend neemt het modevolk de looks niet letterlijk van de catwalks over maar gaat het om persoonlijke interpretaties. En toch, of misschien juist daarom, geven ze ons een goed beeld van wat ons qua trends te wachten staat. Catwalk + streetstyle sausje = up-to-date modelooks.

Een modetrend waar we niet omheen kunnen, is kleur. Zowel op de catwalks voor de heren (maar ook voor de dames) als in het straatbeeld zien we steeds meer kleur. En dan niet de geijkte herenkleuren, maar uitgesproken en felle kleuren als geel, azuurblauw, oranje, roze zelfs.

Ook in de mode voor herfst winter 2022 2023 is kleur een constante, misschien nog wel meer dan in de vorige winterseizoenen. Zwart komt terug, ja zeker, maar kleur en zwart sluiten elkaar niet uit. In ieder geval zijn de winters waarin we ons vanaf dag één van de herfst tot dag één van de lente in donkerblauw, grijs, bosgroen of bruin kleedden, voorbij.

Dat gele overhemd of die gekleurde spijkerbroek kun je de komende maanden gerust nog aan. De temperaturen hoeven je kleurkeuze niet meer per se te beïnvloeden; ze beïnvloeden enkel nog de materialen want die moeten natuurlijk wel geschikt zijn voor het seizoen waarin we leven.

Dus heb jij op een herfstdag, zon of geen zon, zin in een knalgeel spijkerjack, wat let je dan om het aan te trekken? Laten we het taboe van de ‘seizoenskleuren’ voor eens en voor altijd doorbreken.

