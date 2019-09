Erika, ADVERSUS cover model. Je zou zweren dat ze Frans is, maar…

Ons nieuwe ADVERSUS cover model Erika is geboren en getogen in Brazilië, maar als ze me zou zeggen dat ze Frans is, zou ik het direct geloven. Erika heeft grote blauwe ogen, donker haar en een ‘je ne sais quoi’-air die haar speciaal maakt. Nogmaals, ‘Frans’ is het woord dat me steeds weer te binnenschiet om haar te beschrijven. Met haar korte bob kapsel en grote ogen onder een rafelige pony lijkt ze zo weggewandeld uit de film van Amélie. Het was ontzettend leuk haar te shooten en filmen. Tussen de bedrijven door hadden we het over alles en nog wat. Haar toekomstplannen, het modellenwerk, de verschillen in het modellenwerk in Brazilië en Europa, het zijn er veel, geloof me. Lees het interview hieronder om nader met dit intrigerende model kennis te maken. Alessio

Erika wordt vertegenwoordigd door THE WOLVES MODEL MANAGEMENT op het web en op Instagram

Kun je iets meer over jezelf vertellen? Ik ben Erika, ik kom uit Brazilië en ben 23 jaar oud.

Vandaag hebben we in Milaan geshoot. Is het de eerste keer dat je in Milaan bent? Nee, het is de tweede keer. Twee jaar geleden was ik al hier.

Waar ga je na Milaan naar toe? Na de zomer ga ik een weekje naar Londen, maar Parijs is mijn nieuwe bestemming.

Hoe ben je als model begonnen? Ik werd in Belo Horizonte op straat aangesproken. Er werd me gevraagd of ik als model wilde werken, voor Ford Models. Ik ben begonnen met kleine opdrachten voor een paar tijdschriften. Toen ik 17 was en klaar was met school, ben ik begonnen met reizen. Ik heb een jaar gereisd, en ben toen naar São Paulo verhuisd. Vanaf dat moment ben ik als full-time model gaan werken, want eerst studeerde ik nog.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik vind het leuk om model te zijn, ik wilde altijd al model worden. Ik houd van de modewereld, van reizen, de wereld zien. Veel meisjes van mijn leeftijd kunnen dat niet doen, maar dankzij het modellenwerk krijg ik de kans om te reizen. Ik ben 23 maar ik zeg altijd dat ik me ouder voel omdat ik zoveel meer heb gezien en meegemaakt dan veel leeftijdgenoten.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Ik denk het feit dat ik ver weg van mijn familie ben. Het is een heel eenzame job, je bent altijd alleen, ook als je ziek bent, ben je alleen, als je naar het ziekenhuis moet, ben je alleen.

Wat zijn je toekomstplannen? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Ik hoop dat ik dan nog steeds als model werk!!! Ik hoop het echt :-) Ik wil heel veel reizen, werken, van het leven genieten, er alles uithalen. Het is niet gemakkelijk, twee maanden hier, drie maanden daar… er gebeuren veel dingen… Ik hoop dat ik over vijf jaar een beter leven heb, en dat ik dan nog steeds als model werk.

