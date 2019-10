Een tekort aan testosteron. Wat als het testosterongehalte afneemt?

Over testosteron wordt veel gesproken en in dit mannelijke hormoon wordt de oorzaak of de oplossing voor menig mannelijk probleem gezocht. Wat er bijvoorbeeld zoal niet…

Over testosteron wordt veel gesproken en in dit mannelijke hormoon wordt de oorzaak of de oplossing voor menig mannelijk probleem gezocht. Wat er bijvoorbeeld zoal niet in de sportscholen over testosteron gezegd wordt! Maar laten wij nu even aan alle ‘mythes’ voorbijgaan en proberen om te begrijpen wat testosteron echt voor ons lichaam doet. Wat gebeurt er als we niet genoeg testosteron produceren en wat zijn de consequenties van een verlaagd testosterongehalte?

Testosteron = energie en nog veel meer

Testosteron wordt wel gezien als ‘het hormoon van de energie’. Het zorgt voor evenwicht en balans van lichaam en geest. Het geeft de spieren kracht, heeft invloed op het humeur, helpt bij het streven naar doelen. Het heeft ook invloed op gevoelens en de gemoedstoestand. Maar het staat vooral bekend om zijn directe invloed op de mannelijke geslachtsorganen, de zin in seks en de seksuele prestaties (overigens produceert ook het vrouwelijke lichaam testosteron en is dit hormoon ook bij vrouwen verantwoordelijk voor het libido, de zin in seks).

Afname van testosteron

De productie van testosteron neemt in de loop van de jaren af. Na het veertigste levensjaar kan deze afname zich langzaam maar zeker gaan manifesteren. Maar er zijn ook andere oorzaken voor de afname van het testosterongehalte. Zo kan het testosteronpeil, ook bij jongere mannen, in geval van obesitas (overgewicht) afnemen. Dit is vooral het geval als het vet zich diep in de buik rond de organen heeft opgehoopt. Andere oorzaken van een verlaagd testosteronpeil zijn suikerziekte (diabetes mellitus) en stress. Een teveel aan insuline of cortisol (ook wel ‘stresshormoon’ genoemd) in het bloed kan lijden tot een lagere testosteronwaarde. Verder zijn er ook andere pathologische oorzaken en kan een tekort aan testosteron genetisch bepaald zijn.

Seksuele anorexia

Een laag testosteronpeil kan, afgezien van andere lichamelijke klachten, leiden tot ‘seksuele anorexia’. Gewoonlijke produceren mannen ongeveer 6 mg testosteron per dag en dat gebeurt met name in de testikels. De aanmaak van testosteron volgt een bepaald ritme. Het maximale niveau wordt tussen 3 uur ’s nachts en 9 uur ’s morgens bereikt. Daarna neemt het peil in de loop van de dag steeds verder af. De testosteronafscheiding valt dus als het ware de loop van de zon en maakt het lichaam klaar voor de dagelijkse activiteiten. Artsen adviseren om het testosterongehalte op peil te houden door onder meer dagelijks aan voldoende lichaamsbeweging te doen.

Extra testosteron?

Minder zin in seks en een minder intens seksleven kunnen de eerste signalen van een afname van het testosterongehalte zijn. Een specialist kan met een specifieke test vaststellen of het gehalte te laag is en of het nodig is om extra testosteron (in de vorm van tabletten of tegenwoordig zelfs door het gebruik van een gel) toe te dienen.

