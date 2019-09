Haarverzorging man. 5 Tips voor gezond en mooi haar

Hoe moet je je haar verzorgen? Hoe krijg je mooi, glanzend en gezond haar dat het model in je haar maximaal tot zijn recht doet komen? Vijf eenvoudige maar ook belangrijke adviezen om je haar in topconditie te houden.

Wil je mooi haar hebben dat altijd goed blijft zitten en dat er glanzend en gezond uitziet, dan is er maar één oplossing: je haar moet daadwerkelijk gezond zijn. Het is bijna té simpel om waar te zijn. Maar waar is het wél! Als je haar zwaar op de proef is gesteld door zon en zee of door veelvuldig gebruik van agressieve shampoos dan loopt de conditie terug en ziet het er onverzorgd en ongezond uit. Onverzorgd of ‘verkeerd’ verzorgd haar heeft op z’n beurt weer een negatieve invloed op je uiterlijk. Alle reden dus om even snel door onze tips heen te lopen.

Wil je mooi, gezond, sterk en glanzend haar hebben, volg dan deze vijf tips van de experts:

1. Was je haar liever met te koud water dan met te heet water

Als je haar te vaak met heet water wast, kan dat een schadelijk effect op de structuur van je haar hebben en kan je haar er doffer en minder gezond gaan uitzien. Vermijd dat!

2. Gebruik altijd een professionele of ieder geval kwalitatief goede shampoo en conditioner

We weten het: het zijn geen leuke uitgaven maar het scheelt echt een slok op een borrel als je kwalitatief goede producten gebruikt. Was je haar ook niet teveel en vergeet nooit om na elke wasbeurt een conditioner te gebruiken. Een goede conditioner is (bijna) nog belangrijker dan een goede shampoo.

3. Wrijf je haar niet al te energiek droog met een handdoek

Stress je haar niet door het al te hardhandig droog te wrijven met een handdoek. Nat haar is fragieler dan droog haar. Ga er daarom voorzichtig mee om. Verwijder overtollig water door zachtjes in je haar te knijpen. Wrijf je haar verder niet droog maar dep het droog! Begin boven op het hoofd en werk naar de punten toe. Doe dit totdat je haar bijna droog is.

4. Gebruik liever geen föhn

Het is steeds gebruikelijker dat mannen naar de föhn grijpen om hun haar in model te brengen, maar laat je haar als het even kan liever aan de lucht opdrogen. Gebruik je toch een föhn, breng dan eerst een beschermend product op je haar aan om te voorkomen dat de warme lucht de structuur van je haar beschadigt. Let ook op dat je je hoofdhuid niet ‘uitdroogt’ met een (te) hete föhn. Föhn je haar niet helemaal droog maar alleen voor zover nodig. Stel haar en hoofdhuid zo min mogelijk bloot aan deze warmtebron.

5. Kies je haarstylings producten met zorg

De kwaliteit van je shampoo en balsem is belangrijk, maar dat geldt net zo goed voor de stylingsproducten die je gebruikt.

Tegenwoordig weten mannen wel raad met gels, muds en wax. Maar wat doet het met je haar? Niet alle haarstylingsproducten die je op de reclame ziet, zijn even vriendelijk voor je haar (veel producten bevatten bijvoorbeeld alcohol en daar droogt je haar van uit). Vraag advies aan de kapper en kies die producten die bij jouw haartype passen en die je het gewenste resultaat geven. In het algemeen geldt: hoe minder haarstylingsproducten je gebruikt, hoe beter voor je haar.

Dit is het. Soms is er echt maar weinig voor nodig om mooi, gezond, sterk en glanzend haar te hebben (of krijgen!).

