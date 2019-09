Hellen Beatryce in ‘Virgin Killer Sweater’. Ons nieuwe cover model is… onstuimig

Sommige vrouwen hebben het. Andere niet. Sommige modellen hebben het, andere niet. Hellen Beactryce heeft teveel (als zoiets mogelijk is). Ze is mooi, intelligent…

Sommige vrouwen hebben het. Andere niet. Sommige modellen hebben het, andere niet. Hellen Beactryce heeft teveel (als zoiets mogelijk is). Ze is mooi, intelligent, creatief, heeft lef en humor. Dit alles in één enkele persoon. Toch niet te geloven? Natuurlijk komt Hellen Beatryce uit Rio de Janeiro… Waar anders in de wereld zou zo’n explosieve persoonlijkheid vandaan kunnen komen?

Shooten met Hellen Beatryce is zoiets als een orkaan die door je studio raast. Dit Braziliaanse model heeft temperament. Toen ze in onze garderobe de zogenaamde ‘Virgin Killer Sweater’ ontdekte, was ze helemaal niet meer te stoppen. ‘Die wil ik aan voor de foto’s!’ Maar Hellen Beatryce stal pas echt mijn hart toen ze me vroeg om de muziek van Marylin Manson tijdens het shooten. Alleen mijn meest intieme vrienden kennen mijn liefde/haat/liefde relatie met Marylin Manson… Hoe kon zij weten dat ik op de set het liefst naar Marylin Manson luister? Wacht eens even… is Hellen Beatryce misschien (ook) een beetje heks…? Wie weet! (lees hieronder verder)

In elk geval gaf MM ons energie en inspiratie zoals je in de video en foto’s hieronder kunt zien. De video begint met een ode van Hellen Beatryce aan het Braziliaanse topmodel Coco Rocha. Bekijk video en foto’s maar eens. Ook het interview mag je niet missen, want ons cover model van vandaag heeft, zoals je al begrepen hebt, ook heel wat te vertellen. Alessio

Hellen Beatryce wordt in Milaan vertegenwoordigd door INDEPENDENT MODEL MANAGEMENT http://www.independentmgmt.it/ op Instagram https://www.instagram.com/independent_mgmt/

Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Ik heet Hellen Beatryce, ik ben 20 en ik kom uit Rio de Janeiro, Brazilië. En ik ben model!

Hoe lang werk je al als model? Sinds drie jaar. (lees hieronder verder)

Hoe ben je als model begonnen? Dat is een beetje een lang verhaal. Als klein kind was ik bepaald niet wat je noemt een gracieus meisje. Op mijn twaalfde was ik al heel lang, veel langer dan mijn leeftijdgenoten. Die plaagden me met mijn lengte… en toen mijn lichaam zich op een gegeven moment ging ontwikkelen, voelde ik me daar ongemakkelijk onder. Mijn moeder zag dat en heeft me toen opgegeven voor een cursus lichaamshouding. En vanaf dat moment veranderde het lelijk eendje in..

Een mooie zwaan ;-) Precies! En ik vond het zo leuk dat ik dacht ‘Ik moet hier mijn werk van maken’ en dus ben ik na de middelbare school als model gaan werken.

In Rio de Janeiro? Ja, in Rio.

En nu ben je in Milaan… Ja, en ik ben al bezig om mijn volgende bestemmingen te plannen. Ik denk aan China.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik zie het als een artistieke expressievorm, een vorm van levende kunst. Toen ik met modellenwerk begon, wilde ik het witte doek zijn waarop de kunstenaar zijn kunst kon schilderen, het voelde als iets belangrijks. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik wilde alleen maar kunst zijn.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Alles wat in deze business niet kunst is; de manier waarop je je hele leven etaleert, want dat is wat wij modellen doen… We verkopen ons image, en er zijn mensen die ons niet willen voor wat wij zijn, maar alleen voor een bepaald image. Je moet dus steeds aan een bepaald beeld voldoen, en dat wordt soms een beetje teveel.

Wie zijn je lievelingsmodellen? Welke topmodellen inspireren je? Coco Rocha, absoluut, omdat ze heel veelzijdig is en altijd vasthoudt aan haar principes, ze is heel coherent en trouw aan haar eigen ideeën. Ik bewonder de manier waarop zij zich in de business opstelt. En ook vanwege haar talent. Ze is schitterend en een fantastisch model… een fenomenaal wit doek! Ze is echt een kunstwerk! En verder Gisele [Bundchen] natuurlijk. Elke meisje in Brazilië groeit op met ‘Oh, Gisele, het top model!’ Ook zij heeft mijn leven als model beïnvloed.

Je bent nog jong, maar hebt een goed stel hersens, en maakt daar goed gebruik van. Heb je erover nagedacht wat je na je modellenwerk wilt gaan doen? Ja, natuurlijk. Ik wil graag iets artistieks blijven doen. Of misschien voor andere mensen zorgen. De wereld is zo hectisch, het is zo gemakkelijk te vergeten wie je bent. Ik heb dat ook ondervonden. Het is moeilijk bij jezelf te blijven. Misschien zou ik voedingsdeskundige kunnen worden, of weer psychologie gaan studeren. Of misschien ga ik wel trouwen en kinderen krijgen, en in een klein stadje wonen. Dat zou ik ook leuk vinden. Als ik ouder ben, wil ik in ieder geval in een kleine stad wonen.

