Ksenia, ons nieuwe ADVERSUS cover model (en aanstaande meester in de rechten)

Vandaag stellen we je voor aan ons nieuwe cover model Ksenia. Ksenia is model en studeert rechten. Ze reist de wereld rond en heeft vastomlijnde plannen voor de toekomst. Ik twijfel er niet aan dat ze die zal gaan waarmaken. Want ik zeg altijd: als je een droom hebt, een realistische doelstelling, en je gelooft erin, dan hebben je plannen grote kans van slagen. Maar dat is mijn idee… :-)

De video en fotoshoot met Ksenia liepen op rolletjes. Ksenia is een creatief en heel veelzijdig model. Voor de video hadden we niet meer dan 15 minuten nodig. Je ziet het maar weer eens, als je een goed plan – en een goed model – hebt, dan hebben je plannen grote kans van slagen ;-) Alessio

Hoe ben je als model begonnen? Ik ben tijdens mijn studie aan de universiteit begonnen. Ik vroeg me af wat ik kon doen om iets bij te verdienen. Modellenwerk leek me interessanter dan serveren in een restaurant, zoals veel van mijn vriendinnen deden. En dus ben ik hard aan mijn lichamelijke vorm gaan werken en ben ik 10 kg afgevallen. Na een jaar goed sporten en gezond eten (en studeren) heb ik een modellenbureau gevonden. En zo ben ik model geworden!

Werk je nu als full-time model of studeer je nog? Ik zit in mijn vierde jaar rechten en doe dus allebei de dingen tegelijkertijd.

Vind je het leuk om modellenwerk te doen? Ik ben er gek op. Ik houd van reizen, van het snelle leven, van afwisseling, elke dag nieuwe mensen ontmoeten. Het modellenwerk motiveert me ook om gezond te eten en om bijna elke dag te sporten. Het is een mooie aanvulling op mijn leven als rechtenstudent.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Het feit dat ik mijn carrière niet in eigen handen heb. Ik zou er liever zelf de controle over hebben, maar ik ben grotendeels afhankelijk van mijn bookers en natuurlijk ook van het feit of de klanten me leuk vinden of niet, of ik hun type ben, daar heb ik geen controle over. Iets anders wat ik niet leuk vind, is dat je tot op het laatste moment niet weet of je een opdracht hebt of niet, want de klanten veranderen op het laatste moment nog wel eens van idee.

Wat denk je over tien jaar te doen, als je plannen lopen zoals je dat hoopt? Ik zie me dan als advocaat. Ik wil me specialiseren in nieuwe technologieën.

Shopping. Ben je een shopaholic of mogen de grote modemerken wat jou betreft failliet gaan? Ik vind shoppen leuk – ik denk dat elk meisje het leuk vindt – maar als ik zou moeten kiezen tussen shoppen enerzijds en skiën en paardrijden anderzijds, dan wint de sport het altijd. Als ik een paar grote modemerken zou moeten kiezen die ik leuk vind, dan zijn dat Saint Laurent en Victoria’s Secret.

Ksenia wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

