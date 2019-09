Last van haaruitval?

Haar op je kussen, haar in je borstel of kam, haar in het putje van de douche. Verschrikt vraag je je af ‘of je niet kaal wordt’. Je hecht aan je weelderige haardos. Die wil je niet graag uitgedund zien.

Allemaal verliezen we haar, maar gelukkig groeit het ook weer bij. Verlies je echter aanzienlijk meer haren dan dat er bijgroeien, dan kun je dat op den duur gaan zien. En daar zijn we vaak niet blij mee.

Je hebt het vaak zelf al snel door als je last hebt van (abnormaal) haaruitval. Meer haar dan gewoonlijk in je borstel of kam of in de wasbak doen al snel bellen rinkelen je kunt het vaak ook zien aan je haardos zelf.

Bij vrouwen wordt het haar bij uitval over de hele linie dunner. Een minder volle pony of een dunnere paardenstaart dan voorheen kunnen duiden op haaruitval. Bij de mannen is het nog gemakkelijker te constateren. Zij krijgen te maken met de zogenaamde ‘inhammen’ (de haargrens trekt op) en het kalende rondje boven op het hoofd.

Haaruitval en kaalheid zijn vaak genetisch bepaald. Als in je familie haaruitval of dunnend haar voorkomt, dan is het mogelijk (maar niet gezegd) dat je er zelf ook mee te maken krijgt. En tegen dit soort haaruitval is helaas nog geen wondermedicijn gevonden.

Er bestaan wel producten tegen haaruitval maar zoals altijd is het moeilijk om te begrijpen welke echt effectief werken en welke minder. Wellicht kan je huisarts je daarin verder helpen.

Behalve de genetische aanleg, kunnen er ook andere oorzaken voor haaruitval zijn. Daarom is het altijd goed om na te gaan wat er aan de hand is en om de huisarts te raadplegen.

Zo kan abnormaal haarverlies te wijten zijn aan een verandering in de hormonenhuishouding. Of het kan een symptoom van een ziekte zijn. Haaruitval kan ook veroorzaakt worden door het gebruik van bepaalde medicijnen. En in sommige gevallen kan je het simpelweg te danken hebben aan het ‘mishandelen’ van je haar (te agressieve stylingstechnieken of agressieve chemicaliën bijvoorbeeld). Ook kunnen factoren als stress en het dagelijkse voedingspatroon een rol spelen. Samen met je arts kan je nagaan wat de oorzaak van jouw haaruitval is, en bespreken of en wat ertegen te doen valt.

Daarnaast kan de kapper een handje helpen om de haaruitval te camoufleren. Een nieuwe haarstijl kan soms heel ‘corrigerend’ werken.

