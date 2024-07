Bucatini met ansjovis, venkelkruid, pijnboompitten en krentjes. Foto: Charlotte Mesman

Dit recept is geïnspireerd door pasta con le sarde, een Siciliaanse pastaschotel met sardientjes, wilde venkelkruid (finocchietto), pijnboompitten, krentjes en saffraan. Gewoonlijk maak je dit gerecht met verse sardientjes maar omdat dat niet onze grote favoriet is, vervingen ze door ansjovisfilets. Verder gebruikten we naast vers venkelkruid (waar we maar weinig van hadden omdat het nog te vroeg in de lente is) ook gedroogd venkelkruid. Gedroogd venkelkruid is kruidig en geel van kleur omdat ook de gele bloemetjes die vanaf augustus uitkomen, mee gemalen worden.

Bucatini met ansjovis, venkelkruid, pijnboompitten en krentjes. Op deze foto: wilde venkelkruid. Foto: Charlotte Mesman

Bucatini met ansjovis, venkelkruid, pijnboompitten en krentjes. Op deze foto: gedroogd venkelkruid. Foto: Charlotte Mesman

Pasta con le sarde is zo’n typisch Italiaans recept dat je naar je eigen smaak en de ingrediënten die je voor handen hebt, kunt klaarmaken. Je kunt er zoveel of zo weinig sardientjes of ansjovis aan toevoegen als je wilt. Het is maar hoe intens je de vissmaak wilt hebben. Heb je geen venkelkruid dan maak je de pasta zonder kruiden. Of met dille. Je kunt er alle kanten mee op. Dat geldt ook voor de keuze van de pasta zelf. Traditioneel maak je pasta con le sarde met bucatini, een dikke holle spaghettisoort maar het mag ook een ander pastatype zijn.

Ook de Sicilianen variëren op het thema. Wij kregen dit recept van Santina uit Catania, maar, zei ze er direct bij, in Palermo doen ze er nog veel meer ingrediënten bij. Iedere streek, iedere persoon die het keukenschort ombindt, heeft zijn eigen recept.

Ingrediënten voor 2 personen

wilde venkelkruid

gedroogd en vermalen venkelkruid (optioneel)

50 gram krentjes

1 ui

3 eetlepels extra vergine olijfolie (plus heel klein beetje voor het roosteren van de broodkruim)

5 tot 10 ansjovisfilets

160 gram bucatini

saffraan

30 gram pijnboompitten

zwarte peper

2 à 3 eetlepels broodkruim

1 teentje knoflook

Bereiding

Bucatini met ansjovis, venkelkruid, pijnboompitten en krentjes. Foto: Charlotte Mesman

Breng ruim water met zout aan de kook. Kook de wilde venkelkruid erin. Is het kruid jong en zacht dan heb je aan een paar minuten genoeg. Is het stug, kook het dan wat langer (circa 10 minuten). Voeg ook wat gedroogd venkelkruid aan het water toe. In dit (kruiden)water ga je straks de pasta koken.

Week de krentjes in lauwwarm water.

Schil en versnipper de ui. Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de ui glazig. Voeg de ansjovis, een soeplepel kookwater en een snufje zout toe. Laat alles even bakken en voeg dan de saffraan toe (van tevoren even oplossen in water).

Laat de krentjes uitlekken en voeg deze samen met de pijnboompitten toe. Schep het venkelkruid uit het kookwater, snijd het fijn en doe het bij de andere ingrediënten in de koekenpan. Voeg nog wat kookwater toe, strooi er wat peper bij en schep alles op een levendig vuur gedurende 1 minuut door elkaar. Draai dan het vuur laag en doe een deksel op de pan.

Breng het kookwater van het venkelkruid opnieuw aan de kook en doe de pasta erin.

Rooster ondertussen het broodkruim. Schenk een (heel) klein scheutje olijfolie in een koekenpannetje. Plet een teentje knoflook met de platte kant van een mes en voeg het toe. Verhit de olijfolie met de knoflook. Als de olie op smaak is, doe je de broodkruim erin. Rooster de kruimels op een middellaag vuur krokant.

Als de pasta op driekwart van kooktijd is, breng je hem over naar de koekenpan. Schep alles door elkaar en kook de pasta al dente. Voeg zo nodig nog wat kookvocht toe. Verdeel de pasta over de borden en serveer met nog wat gemalen venkelkruid en de broodkruim.

Bucatini met ansjovis, venkelkruid, pijnboompitten en krentjes. Foto: Charlotte Mesman

ADVERSUS