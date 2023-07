In ons landje kan het in de zomer soms opeens ongewoon heet zijn. Het is belangrijk dat je je daaraan aanpast. Warm weer kan er namelijk niet alleen…

Zo bescherm je jezelf de hitte

In ons landje kan het in de zomer soms opeens ongewoon heet zijn. Het is belangrijk dat je je daaraan aanpast. Warm weer kan er namelijk niet alleen voor zorgen dat je je vermoeider en ongemakkelijker voelt, het kan ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich brengen, vooral voor de niet meer zo jonge mensen onder ons. In dit artikel gaan we dieper in op deze risico’s van hitte en geven we je tips hoe je je tegen warm weer kunt beschermen.

Hitte en gezondheid

Het menselijk lichaam heeft het vermogen zich aan te passen om een stabiele interne temperatuur te behouden, of het nu te warm of te koud is, maar extreem warm weer kan dit systeem onder druk zetten. Twee problemen in verband met overmatige hitte zijn hitte-uitputting en hitteberoerte.

Hitte-uitputting. Deze aandoening kan optreden na meerdere dagen van blootstelling aan hoge temperaturen en onvoldoende of onevenwichtige vochtuitwisseling. Symptomen zijn: overvloedig zweten, zwakte, koude, bleke en klamme huid, zwakke pols, flauwvallen en overgeven. Hitteberoerte. Dit is een ernstigere aandoening die kan optreden wanneer het lichaam oververhit raakt, meestal met een lichaamstemperatuur boven de 40°. Deze aandoening en kan leiden tot schade aan de hersenen en andere vitale organen, vooral als het niet onmiddellijk wordt behandeld.

Andere problemen die verband houden met overmatige hitte zijn krampen, erytheem en hittesyncope (flauwvallen).

Wat moet je doen?

Zorg dat je voldoende vocht kunnen krijgen

Bij warm weer is het belangrijk dat je voldoende drinkt. Water is nog altijd de beste optie. Probeer bij extreme hitte elk uur minstens 2-4 glazen koel water te drinken. Vermijd dranken met cafeïne en alcohol, omdat het lichaam hierdoor meer vocht kan verliezen.

Sportdranken kunnen ook nuttig zijn, vooral als je fysiek actief bent, omdat ze kunnen helpen het zout en de mineralen te vervangen die door zweten verloren gaan. Ze bevatten echter vaak suiker dus drink er niet teveel van.

Ga voor lichte maaltijden

Bij warm weer kan eten helpen om je koel en gehydrateerd te houden. Kies voor lichte, evenwichtige maaltijden. Ga voor fruit en groenten die veel water bevatten. Watermeloen, komkommer en citrusvruchten zijn bijzonder goed.

Vermijd zware maaltijden en proteïnerijk voedsel, dat de metabolische hitte kan verhogen en waterverlies kan veroorzaken. Pittig eten kan je ook een warmer gevoel geven.

Andere tips

Blijf binnen. Probeer op het heetst van de dag (meestal tussen 11.00 en 15.00 uur) binnen te blijven in een omgeving met airconditioning. Als je thuis geen airconditioning hebt, overweeg dan om naar een openbare plaats te gaan waar dat wel het geval is, zoals een winkelcentrum of een bibliotheek. Scherm je huis af tegen de zon. Trek de gordijnen dicht waar de zon binnenkomt.

Kleed je op de juiste manier. Draag luchtige, lichtgekleurde, loszittende kleding. Natuurlijke stoffen, zoals katoen, zijn een goede keuze omdat ze de huid laten ademen.

Smeer je in met een breedspectrum zonnebrandcrème met een SPF van minstens 30 en draag een breedgerande hoed en een zonnebril als je buiten bent. Zonnebrand tast het vermogen van het lichaam aan om zichzelf te koelen en kan uitdroging veroorzaken.

Neem een koele douche of bad: Een koele douche of bad kan helpen om je lichaamstemperatuur te verlagen. Als alternatief kan het aanbrengen van een koud kompres of een vochtige doek op je nek, polsen of voorhoofd je ook helpen om af te koelen.

Probeer zware lichamelijke activiteiten te vermijden tijdens warm weer, vooral tijdens de heetste uren van de dag. Als je toch gaat sporten, doe dit dan ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat en drink voldoende vocht voor, tijdens en na de inspanning.

Onthoud dat de effecten van hitte cumulatief kunnen zijn dus volg niet één maar alle tips om lichaam én hoofd koel te houden. Probeer gehydrateerd te blijven door goed te drinken, licht te eten en de maatregelen te nemen die we hebben beschreven.