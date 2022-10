De dames collectie van Alexander McQueen lente zomer 2023

Leidraad in de nieuwe dames collectie van Alexander McQueen lente zomer 2023 is een groot oog. Het is het symbool van deze collectie.

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Sarah Burtons nieuwe collectie voor Alexander McQueen voor zomer 2023 is duidelijk geïnspireerd door de tijden waarin we leven. Donkere tijden die ons doen denken aan het overbekende boek 1984 van George Orwell. Burton zou het boek er onlangs weer eens bijgepakt hebben en dat zou de grote, indringende ogen in de nieuwe zomercollectie verklaren.

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Maar die ogen willen ons, aldus Burton, ook een andere boodschap meegeven. Om weer eens echt goed en bewust te kijken. Daar dwingt Burton met deze nieuwe Alexander McQueen ons wel toe. Want wie zou er niet ademloos toekijken als er zoveel schoonheid op de catwalk langskomt? Schoonheid en destructie, net zoals in het werk van Hieronymus Bosch. Dit had Sarah Burton erover te zeggen:

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

‘Deze collectie gaat over het zoeken naar menselijkheid en menselijke connectie.

Het oog is het symbool van menselijkheid, de registratie van emotie, de uitdrukking van uniekheid.

Onze kleren zijn ontworpen om te empoweren. Ze zijn ontdaan van al het overbodige, ontleed en focussen op de snit, drapering en silhouet.

We keken daarbij naar het werk van Hieronymus Bosch, dat tegelijkertijd duister en mooi is.’

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Dit vertaalt zich naar vlijmscherpe lijnen en sterke silhouetten met cut-outs die de blote taille of een onverwacht bloot been tonen. De schouders zijn breed en puntig, krachtig. De jurken asymmetrisch met een lange en een korte kant en volumineuze schouders.

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Steeds weer komt het oog terug. Groot en in allerlei kleuren met lange wimpers. Als een kunstwerk maar ook een symbool. Ook de kleuren zijn strong. Zwart, wit, felrood, kobaltblauw, feloranje, en een enkele fantasie waarin al deze kleuren bijeenkomen.

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

Bekijk de foto’s maar eens. Het is McQueen met een futuristische twist, alsof Burton hiermee aan het ongemakkelijke heden wil ontkomen.

Alexander McQUEEN lente zomer 2023 womenswear collection – Photo courtesy of Alexander McQUEEN

