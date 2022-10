De nieuwe mode collectie van Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 staat in het teken van contrasten, en is licht en luchtig.

Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Emporio Armani

De reis kan beginnen. Over de wegen van de wereld of in onze verbeelding, vanuit een kamer, zolang de blik maar open is en de geest vrij is. Zo opent het persbericht over de mode collectie van Emporio Armani vrouw lente zomer 2023.

De mode collectie van Emporio Armani voor lente zomer 2023

Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Emporio Armani

Reizen is het sleutelwoord, het Leitmotiv in de Emporio Armani collecties. Reizen is ook een belangrijk onderdeel van de identiteit van Emporio Armani. Alleen de naam al wijst op eclecticisme, op het vermogen om moeiteloos tegenstellingen samen te voegen.

Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Emporio Armani

De collectie voor lente zomer 2023 is een nieuwe bevestiging van deze identiteitsgeest. De zachte precisie van de jassen en cabans, de lichte overjassen die ontworpen zijn voor het stadsleven maar nooit een strak of stijf voorkomen hebben. Vormen en volumes zijn langgerekt en doen ietwat oriëntaals aan, zonder dat je er nu precies de vinger op kunt leggen waar die invloeden precies vandaan komen.

Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Emporio Armani

De collectie is een beetje gewild bijeengeraapt, alsof je terugkeert van een reis, en lukraak dingen die je tijdens je reis verzameld hebt uit je koffer haalt, en die mixt met wat je al hebt.

Zo komt het dat een blazer met een sarongrok gedragen wordt. En dat overhemden langer worden en uiteindelijk als overjas gedragen worden.

Emporio Armani vrouw lente zomer 2023 – Photo courtesy of Emporio Armani

Alles fluctueert, de lijnen zijn vloeiend en bewegen zich licht rond het lichaam. Ze vormen een verticaal en zacht silhouet, dat wordt gemarkeerd door platte schoenen.

Dezelfde lichtheid en beweging komt in de kleuren terug. Neutrale stadskleuren en wit en zwart gaan over in de zachte tinten van mauve en groen om uiteindelijk op te lichten tot een sprankelende nachtelijke glinstering die lange jurken en jumpsuits overdekt.

Een terugkerend detail is het zwart van kleine accessoires.

Klik hier voor meer mode collecties voor de vrouw voor lente zomer 2023

ADVERSUS