Hi, Life: de nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse

De nieuwe B-Klasse onderscheidt zich duidelijk van de massa. De unieke sportieve proporties, het veelzijdige interieur, de moderne aandrijftechnologieën en de nieuwste generatie MBUX maken de nieuwe Sports Tourer van Mercedes-Benz klaar voor kleine én grote avonturen.

Progressief-soeverein exterieur: het vernieuwde front springt direct in het oog. De nieuw ontworpen, optioneel leverbare led-koplampen, de sportieve bumper en de grille geven de nieuwe B-Klasse een dynamische boost dankzij hun soepele overgang naar de optisch compacte greenhouse. De Sports Tourer toont zijn sportieve karakter onder meer met vier extra velgdesigns in afmetingen tot 19”. Exclusief voor de AMG Line zijn optioneel zwarte multispaaks lichtmetalen velgen met hoogglanzende velgrand leverbaar. Ook de achterzijde straalt dynamiek en power uit: de nieuwe, tweedelige achterlichten zijn nu standaard uitgerust met led-techniek waardoor de achterzijde nog breder lijkt. Ze worden ondersteund door de aerodynamische spoilers aan de zijkanten van de achterruit, die de aerodynamica verbeteren. De nieuwe B-Klasse is leverbaar in tien verschillende uni-, metallic- of speciale lakken.

Interieur tussen hightech en sportiviteit: het interieur van de nieuwe B-Klasse is strak en ruim. De bestuurder heeft de beschikking over een dubbel display (7” combi-instrument en 10,25” headunit). Bij de optionele variant met twee 10,2t” displays ontstaat een widescreenlook waardoor het element lijkt te zweven. De voor Mercedes-Benz kenmerkende drie ronde luchtuitstroomopeningen in turbinelook zijn een hommage aan de luchtvaartwereld. De nieuw ontworpen middenconsole heeft een Black Panel-look en het stuurwiel van de nieuwste generatie is voortaan standaard uitgevoerd in nappaleder. Optioneel is de AMG-versie voor het eerst leverbaar met een verwarmd stuurwiel.

Het aantrekkelijke aanbod aan interieurkleuren en -materialen maakt een hoge mate van individualisering mogelijk. In de basisvariant zijn de stoelen nog verder opgewaardeerd met hun 3D-bekleding in lederlook ARTICO en optimaal ergonomisch comfort. De uitrustingslijn Progressive biedt de exclusiviteit die kenmerkend is voor Mercedes-Benz in de kleuren zwart, zwart/macchiatobeige en het nieuwe zwart/sage grey. De stoelen kunnen bij deze Line ook worden bekleed met leder in zwart of bahiabruin. Het nieuwe sierdeel met star pattern zorgt voor een spannende highlight in het interieur. De AMG Line is de sportiefste versie van de nieuwe B-Klasse, met het zwarte interieur ARTICO/MICROCUT en rode contrastsiernaden.

Met het strategische plan Ambition 2039 heeft Mercedes-Benz zich ten doel gesteld om vanaf 2039 een CO 2 -neutraal modellengamma van nieuwe personen- en bestelwagens in de gehele waardeketen en levenscyclus te introduceren. Het doel is om tegen het einde van dit decennium de CO 2 -uitstoot per personenwagen in het nieuwe modellengamma over de gehele levenscyclus ten minste te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. Een van de maatregelen is het gebruik van gerecyclede materialen Daarom is tijdens het ontwerp van de nieuwe B-Klasse ook de samenstelling van alle te gebruiken materialen onder de loep genomen en zijn mogelijkheden voor duurzamere alternatieven onderzocht. De comfortstoelen zijn in het middendeel voorzien van stoffen die voor 100 procent uit gerecycled materiaal bestaan. Bij de ARTICO/MICROCUT-stoelen is dat 65 procent in het oppervlak van de stoel en 85 procent in het materiaal eronder.

Aanzienlijk royalere uitrusting: Mercedes-Benz heeft de aanbodstructuur van de uitrustingspakketten verder vereenvoudigd om de tijdrovende selectie van vele afzonderlijke opties te verminderen. Functionele uitrustingen die vaak samen worden besteld, zijn nu op basis van het kopersgedrag gebundeld in nieuwe uitrustingspakketten. Daarnaast zijn nog meer functionele opties leverbaar. Wat betreft designopties zoals lakken, bekledingen, sierdelen en velgen, kunnen klanten hun B-Klasse nog meer individueel configureren.

Al in de standaarduitvoering beschikt de nieuwe B-Klasse over tal van nieuwe uitrustingen, zoals onder meer een achteruitrijcamera, multimediadisplays, het USB-pakket of het stuurwiel in nappaleder. Vanaf de uitrustingslijn Progressive krijgt de klant standaard onder meer led-koplampen, een stoel met lendensteun, het parkeerpakket, het spiegelpakket en de EASY PACK-achterklep.

Infotainment & assistentie: de nieuwste generatie MBUX biedt drie nieuwe weergavestijlen voor het bestuurdersdisplay: ‘Klassiek’ biedt alle relevante bestuurdersinformatie, ‘Sportief’ maakt indruk met een dynamische toerenteller en ‘Subtiel’ brengt de inhoud terug tot een minimum. Samen met drie te kiezen modi (navigatie, assistentie, service) en zeven kleurenwerelden wordt een holistische en esthetische ervaring gecreëerd die tot in detail kan worden aangepast aan persoonlijke wensen en de situatie. Het centrale display met touchscreen biedt alle bekende functies waaronder navigatie, media, telefoon, voertuig etc.

Het eveneens vernieuwde telematicasysteem overtuigt met zijn nieuwe design en verbeterde prestaties. Ook nieuw is de integratie van een vingerafdruksensor (onder voorbehoud vanaf het eerste kwartaal 2023 leverbaar) voor de identificatie en autorisatie van de bestuurder. Connectiviteit met smartphones is uiteraard mogelijk via Apple Carplay of Android Auto Wireless, en voor verdere connectiviteit is een extra USB-C-aansluiting toegevoegd. Ook de USB-oplaadcapaciteit is opnieuw vergroot.

De spraakassistent Hey Mercedes van de nieuwe B-Klasse is nu nog beter in staat tot dialoog en tot leren. Bepaalde acties kunnen bijvoorbeeld ook worden geactiveerd zonder de activeringsterm “Hey Mercedes”. De MBUX spraakassistent kan ook uitleg geven over voertuigfuncties en biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het aansluiten van smartphones via Bluetooth of het zoeken naar de verbanddoos.

De nieuwe audioreisgids ‘Tourguide’, onderdeel van de MBUX spraakassistent van Mercedes me1 maakt de vorige reisinformatiefuncties nog interessanter en leuker. Het infotainmentsysteem MBUX kan, voorlopig alleen in Duitsland, via de activeringsterm “Hey Mercedes, start Tourguide” uitgebreide informatie over bezienswaardigheden langs de route voorlezen en reageert het onder meer op de circa 3.400 bruine toeristische informatieborden langs de Duitse snelwegen.

Ook op het gebied van veiligheidsassistentie heeft de nieuwe B-Klasse een update gekregen. Met de upgrade van het rijassistentiepakket wordt bijvoorbeeld de bediening van de spoorassistent veel comfortabeler door gebruik te maken van de actieve stuurassistent. De optionele aanhangwagenassistent regelt automatisch de stuurhoek, waardoor achteruit manoeuvreren met de nieuwe B-Klasse met aanhangwagen meer ontspannen verloopt.

Geëlektrificeerde aandrijvingen: ook het benzinemotorengamma van de nieuwe B-Klasse is vernieuwd, en verder geëlektrificeerd, met als resultaat een extra 48V-boordnet en 10 kW meer vermogen. De riemaangedreven startdynamo (RSG) zorgt voor een merkbaar hoger comfort: tijdens het starten zorgt de RSG bijvoorbeeld voor een stillere start met minder trillingen dan conventionele startmotoren. Bovendien maakt het systeem ‘zeilen’ met uitgeschakelde verbrandingsmotor tijdens rustig rijden mogelijk. De RSG recupereert bovendien tijdens het remmen en voedt zo het 12V-boordnet en de 48V-accu. De op deze wijze opgewekte energie kan tijdens het accelereren worden gebruikt om de verbrandingsmotor te ondersteunen.

Plug-in hybrid met extra vermogen: de nieuwe B-Klasse plug-in hybrid (Mercedes-Benz B 250 e, brandstofverbruik gecombineerd 1,2-0,9 l/100 km, energieverbruik gecombineerd 17,4-15,4 kWh/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd 27-20g/km)2 is voorzien van een vernieuwde HV-accu. Ook het laadproces is geoptimaliseerd: de nieuwe accu kan nu naast de standaard 3,7 kW ook worden geladen met wisselstroom en tot 11 kW, in plaats van 7,4 kW bij de huidige versie. Ook kan de accu nog steeds worden geladen met gelijkstroom en tot 22 kW. Het laden op gelijkstroom (DC) van 10% tot 80% duurt circa 25 minuten. De vernieuwde elektromotor van de nieuwe B-Klasse heeft nu 80 kW aan vermogen – 5 kW meer dan voorheen.

Door de gedifferentieerde evaluatie van de verschillende rijfasen motiveert de ECO Score 3.0, die bij sommige motoren nieuw is, de bestuurder ook om zuiniger te rijden.