De modeshow van Thom Browne voor lente zomer 2023 is – zoals we dat van de Amerikaanse mode ontwerper gewend zijn – puur theater.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

De modeshow van Thom Browne voor lente zomer 2023 is geen normale catwalk show, het is puur theater (zoals we van Browne gewend zijn). De Amerikaanse ontwerper had geen beter decor kunnen kiezen dan de Opéra Garnier in Parijs.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

Theater was het. Binnen en buiten het eeuwenoude en statige operagebouw. Op het bordes wuifden sterren als Janet Jackson en Erykah Badu naar de menigte, binnen werden groteske gewaden geshowd. Browne heeft zich voor deze collectie voor lente zomer 2023 laten inspireren door een Assepoester verhaal in de Opéra Garnier. Hij noemt zijn collectie een mix van: Amerikaanse prom, Assepoester en de Parijse Opera.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

De collectie laat zich moeilijk navertellen. De gewaden zijn volumineus, bijna grotesk, zoals ze in dromen voorbij zouden kunnen komen. Wij zien er invloeden uit de Napoleontische tijd (zie de aangerimpelde tule kragen) in maar dan wel in die onovertroffen Browne-stijl.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

Een leidraad in deze collectie zijn de grote ballen, pois zoals ze in het Frans heten, op blazers, bermuda’s, minirokken, jurken maar ook sportsokken! Thom Brownes teckel Hector blijft een muze, en komt wederom in de vorm van tassen terug.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

Onder wijde gewaden, met de voor Browne kenmerkende contrasterende biezen, dragen de modellen ballerina’s, al dan niet met hoge platformzolen. Daarin sportsokken – we noemden ze al – die over gekleurde pantys worden gedragen.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

Ook de stropdas – een andere geliefd item van Browne die dol is op uniformen – maakt deel uit van deze collectie. Dit keer is-ie kort en overdekt met balletjes. Diezelfde ballen komen terug in de voile die sommige modellen dragen.

Thom Browne lente zomer 2023 – Photo courtesy of Thom Browne

Het is een geweldige collectie, overweldigend. Het zijn geen looks waar je zo de deur mee uitstapt maar er zitten zeer zeker creaties tussen, zoals de overjassen, die met een beetje goede wil en de juiste combinaties heel goed draagbaar zijn. En dan heb je ook echt iets unieks.

Bekijk de foto’s maar eens. Je zult het met ons eens zijn dat dit meer is dan enkel mode.

Klik hier voor de modecollecties voor lente zomer 2023 voor de dames.

ADVERSUS