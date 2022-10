In de mode collectie van Valentino voor lente zomer 2023 domineren (niet)kleuren als zwart en nudes. Minimalistisch is het sleutelwoord.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Na de wintercollectie van Valentino die zo ongeveer helemaal in het hardroze was, gooit Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van het maison, het over een andere boeg.

Voor de dames haalt Piccioli het klassieke Valentino rood weer tevoorschijn. Maar ook andere (niet)kleuren als geel, zwart en nudes. Zwart en nudes zijn meteen ook de (niet)kleuren die de looks voor de heren voor lente zomer 2023 domineren.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

De nieuwe collectie die ‘Unboxing Valentino’ heet, staat in het teken van het minimalisme. Het idee achter de collectie is letterlijk ‘unboxing’: je ontdoen van de verpakking, de structuur zodat je bij de kern, het idee komt.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Alles draait in deze collectie om vormen en lijnen. Voor de heren zien we lange, wijde broeken maar ook bermuda’s die met oversized blazers of halflange jassen worden gedragen.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Opvallende details in de mode collectie van Valentino voor lente zomer 2023

Opvallende details in deze collectie zijn de veren die we zowel voor de dames als voor de heren voorbij zien komen, maar ook een steeds terugkerende fantasie. Die bestaat uit zwarte V’s (van Valentino natuurlijk) tegen een nude achtergrond.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Een andere trend is monochroom, ton sur ton. Deze fashion trend die al een tijdje de mode domineert, blijven we volgend jaar zomer dus ook nog zien (en dragen). Valentino kiest voor zijn heren vooral nude tinten die van top tot teen in de looks worden doorgevoerd. Tot en met de mode accessoires toe.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Andere details zijn de hoge, dunne kniekousen – in het zwart of nude – en de parelkettingen.

Unboxing Valentino lente zomer 2023 – Photo courtesy of Valentino

Bekijk de catwalk foto’s van de nieuwe modecollectie van Valentino voor lente zomer 2023 en vorm je alvast een beeld van de mode voor het komende jaar.

Klik hier voor de mode collecties voor lente zomer 2023 voor de dames

ADVERSUS