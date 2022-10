Born to Rewild is de naam van de nieuwe mode collectie van Vivienne Westwood voor zomer 2023. En wild is die!

Vivienne Westwood lente zomer 2023 – Photo courtesy of Vivienne Westwood

Voor haar nieuwe mode collectie voor zomer 2023 ‘Born to Rewild’ heeft Vivienne Westwood zich laten inspireren door de buitenwijken van Parijs, waar wolkenkrabbers en ‘rewilding’ zones elkaar afwisselen.

De slogan ‘Born to Rewild’ komt steeds weer terug in de collectie: op het katoenen ondergoed, op de geborduurde denim, op de krijtstreep pakken. Nieuwe bloemmotieven en bloemmotieven uit het archief geven de collectie een fleurige noot mee.

Vivienne Westwood lente zomer 2023 – Photo courtesy of Vivienne Westwood

Westwood speelt met vormen en silhouetten. Ze komt met ‘cut-out’ modellen en scheuren voor overhemden en biologische denim. De silhouetten doen denken aan die van american football spelers: enorme schouders en een slanke taille.

Vivienne Westwood lente zomer 2023 – Photo courtesy of Vivienne Westwood

In deze nieuwe collectie voor zomer 2023 zien we ook Westwoods bekende zomerruit ‘MacAndy’ weer terug, dit keer in neonkleuren. Westwood heeft er gelijk maar een achttiende-eeuws Frans sausje overheen gedaan wat een spannend contrast met haar British wear oplevert: stoere tweed, gekleurde ruiten, superhoge platform schoenen (ja, ook voor de heren) en kilts.

Vivienne Westwood lente zomer 2023 – Photo courtesy of Vivienne Westwood

Het hart, embleem van het modehuis, wordt gebruikt voor zachte sweaters en op de knitwear. Voor de unisex items in deze collectie koos Westwood de ‘Infinity & Saturn’ fantasie die is geïnspireerd door het astrologische fenomeen ‘de terugkeer van Saturnus’, iets wat in ieder mensenleven maar een paar keer voorkomt, en wat met belangrijke veranderingen en transformaties gepaard gaat.

Vivienne Westwood lente zomer 2023 – Photo courtesy of Vivienne Westwood

Als je ons vraagt of deze collectie draagbaar is, dan is ons antwoord ‘Nee’, maar inspirerend en origineel is-ie wel. Zoals altijd gaat het erom dat je uit de mode die dingen haalt die bij jouw persoonlijkheid passen en dat je die op jouw eigen manier interpreteert.