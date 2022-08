Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Al sinds een paar seizoenen is de wet look terug in beeld. Deze haartrend voor de heren (voor de dames trouwens ook) zullen we voorlopige nog gaan zien. Dat bleek tijdens de mannenmodeweek voor zomer 2023.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

De allercoolste en meeste extreme wet looks zagen we op de catwalk van de Italiaanse maestro Giorgio Armani. Voor zijn modeshow voor zomer 2023 had hij de hair stylisten gevraagd om het haar van de modellen met wet look gel te bewerken.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Op zich is dit niet zo bijzonder. Veel modeontwerpers zijn, zoals we al zeiden, de afgelopen seizoenen kwistig met de gelpot in de weer geweest. Maar bij Giorgio Armani was het haar van de heren wel heel rigoureus en strak naar achteren gebracht.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Met een fijne kam was het haarproduct op het haar aangebracht en waren de haarstrengen netjes naast elkaar en zonder scheiding uit het gezicht gestyled. Hierdoor kreeg je een strakke, gestroomlijnde coupe die bij sommige heren zelfs wat retro aandeed.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Iedereen kan deze look hebben, ongeacht je haarsnit en grooming. Voor een maximaal effect is het wel belangrijk dat de contouren van je coupe goed verzorgd zijn. De bakkebaarden moeten scherp geknipt zijn en als je een baard hebt, moet die tot in de puntjes in orde zijn.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Heb je wat langer haar in je nek dan mag daar wat beweging in zitten. Is je haar kort, style het dan glad rond je hoofd voor een geraffineerde look.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga haal dan je wet gel tevoorschijn.

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

Mannenkapsels – Lang haar voor hem – Foto ADVERSUS

ADVERSUS