De nieuwe Maserati GranTurismo

De nieuwe Maserati GranTurismo combineert sublieme sportwagenprestaties en hoogstaand comfort voor lange afstanden. De auto wordt geleverd met zowel een krachtige verbrandingsmotor als met een innovatieve, 100% elektrische aandrijflijn. Een nieuwe maatstaf, waarmee Maserati het idee achter de filosofie ‘Anderen zijn alleen maar onderweg’ werkelijkheid laat worden. De nieuwe GranTurismo leidt Maserati de toekomst: het is het eerste model uit de historie van het merk met de drietand dat een volledig elektrische aandrijflijn heeft.

Maserati GranTurismo Modena

Vanuit esthetisch oogpunt vormt de GranTurismo een optimale balans tussen schoonheid en functionaliteit. Zonder uiterlijk vertoon, maar met unieke en direct herkenbare lijnen. Het pure design verpakt state-of-the-art technologie en vestigt de aandacht op verfijnde details. De klassieke proporties waar de modellen van Maserati om bekend staan, is behouden gebleven, met een lange motorkap en een inzittendencompartiment dat wordt omsloten door de vier geprononceerde spatborden. De daklijn loopt dynamisch af, zodat de ronding van de dakstijlen met de iconische drietand extra wordt benadrukt.

De GranTurismo is ontwikkeld in het Maserati Innovation Lab en wordt gebouwd in de Mirafiori-fabriek in Turijn. De auto is 100% Italiaans en belichaamt ‘Italian luxury performance’, een concept dat kenmerkend is voor alle modellen van Maserati.

De nieuwe coupé wordt leverbaar met de revolutionaire V6 Nettuno-motor, in twee vermogensvarianten. De Modena heeft een 490 pk sterke 3,0-liter V6 Nettuno Twin Turbo, terwijl de high-performance Trofeo wordt aangedreven door een 550 pk sterke versie van deze motor. Daarnaast is er de GranTurismo Folgore, met een 100% elektrische aandrijflijn. Het Folgore-systeem werkt met een spanning van 800 volt en is voorzien van technologie uit de Formule E. De auto levert sublieme prestaties, dankzij drie krachtige 300 kW elektromotoren met permanente magneet.

Maserati GranTurismo Trofeo

Het accupakket heeft een capaciteit van 92,5 kWh. Op de wielen wordt een gezamenlijk vermogen van circa 760 pk overgebracht. Dankzij de specifieke set-up en innovatieve lay-out van het accupakket bleef de hoogte van de auto beperkt tot 1.353 mm en is het sportieve karakter behouden gebleven. De vorm van het accupakket – de ‘T-bone’ – is het resultaat van Maserati’s ‘zero compromise’-benadering. In plaats van onder de stoelen zijn de batterijmodules in en rond de centrale tunnel samengebracht. Zo bleef ook het zwaartepunt van de auto laag.

Voor de innovatieve technische architectuur van de nieuwe GranTurismo wordt grootschalig gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen als aluminium en magnesium, in combinatie met ultrasterk staal. Om een zo laag mogelijk gewicht te bereiken, zijn nieuwe productiemethoden vereist.

Nieuw is ook de Atlantis High architectuur van het elektrisch systeem en de elektronica, waarbij informatie van de canFD datacommunicatie met een snelheid van minder dan 2 milliseconden wordt verstuurd. Het systeem heeft geavanceerde cyber-security (level 5) en flash-over-the-air functies. De Vehicle Domain Control Module (VDCM) is volledig door Maserati ontwikkeld en bestaat uit software met 360-gradencontrole van de belangrijkste systemen, zodat de auto onder alle omstandigheden de beste rijbeleving te bieden heeft.

Maserati GranTurismo Folgore

Het geavanceerde dashboard van de Maserati GranTurismo is uitgerust met het innovatieve Maserati Intelligent Assistant (MIA) multimediasysteem, modern infotainment, een comfortdisplay dat de belangrijkste functies samenvoegt in het geïntegreerde touchscreen, een digitale klok en een head-up display (binnenkort optioneel verkrijgbaar).

De GranTurismo biedt een ‘allround sound experience’ dankzij het iconische motorgeluid van de V6 Nettuno-motor – ook in de elektrische Folgore. Hieraan ligt het innovatieve werk van de ingenieurs van het Maserati Innovation Lab ten grondslag. De geluidsbeleving wordt gecompleteerd met een high-end 3D-audiosysteem, ontwikkeld door de Italiaans geluidsexperts van Sonus faber. Het audiosysteem is er in twee uitvoeringen, met tot wel 19 luidsprekers en 3D-geluid met een vermogen van 1.195 W, voor een diepe en volle klank *.

De GranTurismo komt allereerst op de markt als PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition, een gelimiteerde reeks met exclusieve features, als eerbetoon aan de Maserati A6 1500 die zijn 75-jarig jubileum viert.

*Standaard audiosysteem: 14 luidsprekers, maximum vermogen 800 watt. Optioneel audiosystem: 19 luidsprekers, maximum vermogen 1195 watt.