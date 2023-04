De nieuwe MINI Cabrio Seaside Edition: Zo blauw als de zee, zo wit als het strand

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de MINI Cabrio presenteert MINI nu de gelimiteerde MINI Cabrio Seaside Edition, een sportieve klassieker met exclusieve uitrusting en designkenmerken — leverbaar in een glinsterende blauwe Caribbean Aqua lakkleur of in de lichte Nanuq White lakkleur. De Seaside Edition van de MINI Cabrio is verkrijgbaar als Cooper (gecombineerd brandstofverbruik: 6,4 — 5,9 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 146 — 135 g/km volgens WLTP) en Cooper S (gecombineerd brandstofverbruik: 6,7 — 6,2 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 152 — 141g/km volgens WLTP).

Momenteel ’s werelds enige cabriolet in het premium compacte autosegment. Met een indrukwekkend onderscheidend uiterlijk in traditionele MINI-stijl, belichaamt de MINI Cabrio individueel Go-Kart feeling in de open lucht. In de MINI Cooper S zorgt een 2,0-liter viercilindermotor van 131 kW/178 pk met MINI TwinPower Turbo-technologie voor acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 7,2 seconden. De MINI Cooper motorisering zorgt ook voor een typisch Go-Kart feeling met een driecilinder benzinemotor met een vermogen van 100 kW/136 pk. De zwarte, elektrisch bediende softtop kan automatisch worden geopend of gesloten tot 30 km/u.

Vanaf april 2023 zal de gelimiteerde Seaside Edition van de MINI Cabrio de kenmerken van dit stijlvolle model benadrukken met een editie specifiek ontwerp in het exterieur en interieur van de auto. Van de zijdeuren naar de achterkant van het voertuig lopen dubbele decoratieve strepen in wit. Voor de MINI Cooper S Cabrio is het exclusieve exterieurdesign compleet met een uniek element op de voorbumper, waar een gestileerde “30” opnieuw verwijst naar de verjaardag van het model. Dit contrasteert elegant met de op de zee geïnspireerde lakkleur Caribbean Aqua die het sportieve karakter van de open vierzitter benadrukt. In de kleur Nanuq White, heeft de consistent lichtgekleurde carrosserie een bijzonder elegante uitstraling: hier doet de MINI Cabrio denken aan gevlekte wolken tegen een diepblauwe zomerhemel. Optioneel is de Seaside Edition in Nanuq White leverbaar met het Piano Black Exterieurpakket.

Op de side scuttles staat ‘Seaside’ subtiel als opschrift van de editie, inclusief een subtiele hint naar de 30e verjaardag van het model, met grafisch vormgegeven cijfers in licht- en donkerblauw. De verjaardag wordt ook gevierd met exclusieve “Seaside” belettering in oranje op de achterkant. Ondertussen doen de optionele 18” lichtmetalen wielen in Pulse Spoke-design denken aan pulserende golven in het water. Standaard komt de MINI Seaside Edition op 17” lichtmetalen wielen in Roulette Spoke-design. De editie specifieke vaststaande naafdoppen zijn ook voorzien van het jubileumnummer.

De specifieke witte striping aan de zijkant komen terug van de eerste MINI Cabrio, de twee witte strepen en Seaside belettering komen ook terug op de instaplijsten en geven de exclusieve uitstraling van het interieur weer. De Cross Punch Carbon Black leren stoelen met comfortabele ondersteuning voor je onderbenen en armleuningen in de deuren en zijn een perfecte match met de twee lakkleuren Caribbean Aqua en Nanuq White wanneer de softtop geopend is. Optioneel zijn de stoelen ook leverbaar met het nog comfortabelere MINI Yours Leer Lounge Carbon Black.

De editie specifieke exclusieve interieurpanelen verschijnen ook in een editie specifiek ontwerp: zowel het gedrukte patroon als de letters verwijzen opnieuw naar het jubileum. Dit patroon verschijnt ook op de vloermatten in de vorm van een grafische badge. De onderste spaak van het leren sportstuur is voorzien van het gelijknamige ‘Seaside’-opschrift van deze nieuwe MINI Edition. De autosleutel met het voor de editie specifieke grafische golfpatroon in iriserende blauwe tinten benadrukt zowel de open sfeer als de pure elegantie van de zee, waardoor de eigenaar een stukje van deze exclusieve editie mee naar huis kan nemen. Het geïntegreerde “Seaside”-opschrift onderstreept de unieke flair van het model en sluit mogelijke verwisselingen van sleutels absoluut uit.

Voor de bestuurder optimaliseert het MINI besturingssysteem de snelle en intuïtieve bediening van de voertuigfuncties, het audioprogramma, de communicatie, de navigatie en de apps. Deze rijk uitgeruste MINI Cabrio heeft werkelijk alle opties op het gebied van bestuurdersassistentie en connectiviteit om de ultieme Go-Kart feeling te creëren.

In Nederland kent deze rijk uitgeruste MINI Cabrio een consumentenadviesprijs voor de MINI Cooper Cabrio van € 44.290,- en de MINI Cooper S Cabrio kent een consumentenadviesprijs van €50.490,-