De modecollectie van Stella McCartney voor zomer 2023

De slogan van de collectie van Stella McCartney voor zomer 2023 is Change The History. McCartney laat zich inspireren door haar mode uit Y2K.

De slogan van de nieuwe modecollectie van Stella McCartney voor zomer 2023 is ‘Change The History’. McCartney gaat terug in de tijd, terug naar de jaren ’90, terug naar haar afstudeerontwerpen en naar haar tijd bij Chloé, en herinterpreteert ideeën van toen. Dat doet ze samen met de Japanse kunstenaar Yoshitomo Nara.

De collectie die ze op het plein voor het Centre Pompidou in Parijs de catwalk opstuurde, mag dan een vette knipoog naar de Y2K geven, nostalgie komt er niet aan te pas. Alles is fris, eigentijds en draagbaar.

De goudkleurige kettingtopjes grijpen terug op soortgelijke topjes die ze eens, eind jaren ’90, voor haar inmiddels legendarische Chloé collectie voor zomer 2000 ontwierp. Ze worden gedragen onder oversized blazers of over een wit hemdje.

De broeken hebben opvallend lage tailles. De schouders van sportieve jacks en overalls in scuba/surf stijl zijn groot en rond. De rokken zijn asymmetrisch en soms verrijkt met lingeriekant. Veel looks zijn in één enkele kleur uitgevoerd.

Ondanks de vele opvallende details – asymmetrieën, draperieën, metallic zilverkristallen in klassieke T-shirt jurken – is de mood minimalistisch en sensueel. Het toppunt van vrouwelijkheid is de doorzichtige catsuit die door Bella Hadid wordt geshowd.

Opvallend is ook het spijkergoed dat ongedwongen, casual en gedeconstrueerd is. Zo komt de wijde spijkerbroek met scheuren en lange ritsen. Tailoring en cargo stijlen wisselen elkaar in deze collectie af.

De afbeeldingen van de sinistere meisjes met grote ogen in dierenkostuums zijn van de hand van Yoshimoto Nara.

Zoals altijd, is er ook in deze collectie van Stella McCartney veel aandacht voor duurzame materialen zoals vegan leer.

