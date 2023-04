MM6 Maison Margiela lente zomer 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Leidraad in de nieuwe collectie voor lente zomer 2023 van MM6 Maison Margiela is de ‘worn-in’ feeling. Een coole feeling die hippe nonchalance uitstraalt. En die dynamisch is. Want dit is een collectie om in te bewegen. Of het nu om sporten, dansen of wat dan ook gaat.

In deze zomercollectie geeft het maison een vette, maar ook ironische knipoog naar balletwear. Balletcore is hot en Maison Margiela gaat er op een heel eigen karakteristieke manier mee om.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Het meest opvallende detail is natuurlijk de body die ‘afgestroopt’ en aangerimpeld in de taille wordt gedragen. Maar zie ook de wijde broeken met hun relaxede volumes en vintage look.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Ook de strakke coltruitjes en hemdjes, en niet te vergeten de korte vesten, herinneren aan de Bühne maar al met al is het het maison toch gelukt om de look iets stoers en cools mee te geven. Zelfs de schoenen met platte neuzen (die wel heel erg aan balletspitzen doen denken) zijn in de zwartleren versie nog enigszins draagbaar.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Let ook even op de kleuren in deze collectie. De combinaties zijn opvallend mooi: crème, ijsgrijs, bleekblauw, zwart, donkerblauw met af en toe een gewaagde (roze) tint.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.