Ferragamo lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

Een nieuwe ontwerper voor Ferragamo, het Italiaanse modehuis dat voor elegantie staat. Maximilian Davis maakt zijn debuut met de collectie voor lente zomer 2023 die is geïnspireerd door de relatie die tussen het maison en Hollywood. ‘Ik wilde een ode brengen aan het begin van de carrière van Salvatore door de Hollywood-cultuur uit te lichten, een nieuw Hollywood. Eentje van sensualiteit en maar ook eenvoud, van zonsondergangen en zonsopgangen,’ aldus de ontwerper.

Davis doet dat met transparante breisels, vloeibare zijde en lagen organza, met daaronder suède sandalen als knipoog naar de Renaissance en Florence, de stad van herkomst van het maison.

Ferragamo lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

De langzame en lome glamour van het nieuwe Hollywood van Davis wordt doorbroken door flitsen van fetisjisme: glanzend leer, strakke silhouetten en microshorts. Davis tilt dagelijkse items – tanktops, poloshirts, leggings – naar een hoger niveau en doet dat met een bijna perverse eenvoud.

Ferragamo lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

De breisels zijn losjes geweven zodat de huid net wel net niet te zien is, of ze zijn zo dun dat ze doorschijnend lijken. Zelfs de avond is doordrenkt met luchtigheid. De collectie is bezaaid met kristallen die doen denken aan de schittering van de rode schoenen die Ferragamo in 1959 creëerde voor Marilyn Monroe.

In de heren looks worden de klassieke codes van de jaren ‘80 vernieuwd met als resultaat een moderne en levendige garderobe met onberispelijke en verfijnde proporties in materialen die vaak zijn ontleend aan dameskleding. De smoking straalt een nieuwe energie uit, met het overhemd in zijden organza en katoenen popeline zonder kraag of mouwen.

Ferragamo lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

Het kleurenpalet, geïnspireerd op de fotoserie Sunset van Rachel Harrison, is terug te vinden in de gedegradeerde prints en handgeverfde breisels. De kleuren lopen uiteen van optisch wit tot intens indigo, van romig geel tot lichtblauw, maar de meest dominante kleur is een nieuwe roodtint, die nog eens wordt onderstreept door het rode zand op de catwalk.

‘Dat rode zand staat voor Ferragamo, Hollywood en de oceaan maar ook mezelf en mijn DNA,’ legt Davis uit. ‘Het staat ook voor de betekenis van de zee in de Caribische cultuur: een plek om na te denken terwijl je je één voelt met je omgeving. Ik wilde dit perspectief laten zien door de lens van Ferragamo.’

Ferragamo lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Ferragamo

Een heel andere herencollectie voor Ferragamo dus dan we gewend zijn. Geen klassieke herenpakken maar coole, soms zelfs zwoele outfits. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.