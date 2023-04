Pump those muscles!

De zomer(vakantie) komt steeds dichterblij. Misschien heb je al plannen gemaakt, misschien heb je zelfs al geboekt. Vakantiebestemming, vliegtuigtickets, korte broeken en zwembroeken, antizonnebrandcrèmes… En je spieren? De spieren die je gedurende de winter min of meer regelmatig hebt getraind? Ze gaan ongetwijfeld met je mee het strand op. Je hoeft niet bang te zijn dat je ze vergeet. Maar zijn ze er ook klaar voor? Waarom zouden we ze niet nog even een kleine impuls geven. De massa nog even snel wat vergroten en nog een klein beetje onderhuids vet verbranden, zodat je spieren nog beter uitkomen?

Hier zijn onze adviezen om lichaam in de weken vlak voor het vertrek helemaal strandklaar te maken. Veel zal het niet van je vragen. Je hoeft je trainingstechnieken alleen maar beetje aan te passen, aan tafel iets meer op te letten op wat je eet en wat beautyproducten te kopen om met een lichaam voor de dag te komen waarvan alle meisjes op het strand zullen duizelen

In de sportschool

Verhoog het aantal herhalingen per serie, werk met iets lichtere gewichten dan gewoonlijk en houd een korte rustpauze (korter dan gewoonlijk) tussen de ene en de andere serie aan.

Voer het ritme van je training op. Een training waar je gewoonlijk één uur over doet, moet nu ongeveer 30% minder tijd kosten (voor hetzelfde aantal series).

Besteed tenminste tweemaal per week aandacht aan de vetverbranding, ook als het ten koste van je krachttraining gaat. Als het goed is, heb je in de afgelopen winter aan je spieren gewerkt. Nu is het tijd om ze goed uit te laten komen door een beetje onderhuids vet te verbranden. Het is beter om wat minder spiermassa te hebben maar ook minder vet dan andersom…

Besteed extra aandacht aan je buikspieren. Voer de buikspieroefeningen nauwkeurig uit en probeer je buikspieren gedurende de gehele oefening aangespannen te houden.

Aan tafel

Vermijd zoveel mogelijk alcoholische danken (inclusief bier!) En drink meer water en vruchtensappen zonder suiker

Las extra maaltijden per dag in en maak de porties per keer kleiner (een voorbeeld: hield je eerst drie maaltijden per dag aan, ga dan naar vijf kleinere porties per dag (las twee extra snackpauzes in)

Wees op je hoede voor vetten. Geef de voorrang aan vis en wit vlees, fruit, groenten en vezelrijke voedingsmiddelen

Begin je maaltijd met een bord groenten (rauwkost bijvoorbeeld). Je zult minder trek hebben en gemakkelijker aan de kleinere porties per maaltijd wennen (zie 2)

Beauty tips

Verzorg je huid regelmatig met een vochtinbrengende crème of lotion. Een elastische en goed verzorgde huid doet je spieren beter uitkomen. Er is maar weinig voor nodig – een crème en een paar minuten per dag – maar je krijgt er veel voor terug

Zorg ervoor dat je je huid nooit zonder bescherming blootstelt aan de zon en verzorg je huid na het zonnebaden met een aftersunlotion. Zo houd je je huid mooi en soepel en krijg je dat spannende ‘shiny’ effect dat je spieren en figuur in het zonlicht zoveel mooier doet uitkomen

Wie ertoe besluit om zich te ontharen (borst, benen, armen) om de spierbundels nog beter te laten uitkomen, doet er goed aan om zich tot een ervaren schoonheidsspecialist(e) te wenden. Neem verder de regels voor de nazorg goed in acht. Niets is erger dan op het strand verschijnen met een prachtige, welgevormde en getrainde borstkas die bezaaid is met pukkeltjes omdat de haarzakjes ontstoken zijn!

Scrub. Scrub je huid regelmatig – tenminste één keer per week – om de dode huidcellen te verwijderen. Je huid ziet er na een scrubbeurt weer stralend en glanzend uit en als je de zon ingaat zal je huid mooi egaal bruin worden. Perfect om je spieren nog beter uit te laten komen!

