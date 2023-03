Zin in een update van je hair look? We hebben twee hair looks volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2023 voor de heren voor je.

Kapseltrends voor 2023 voor mannen. Twee hair looks voor de heren. Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor de heren zijn minder grillig dan die van de dames. Het is meer een evolutie, een glijdende lijn waarbij de vormen en volumes langzaam maar zeker veranderen in de tijd. De afgelopen seizoenen zijn de herenkapsels langer geworden en draait alles om texturen en massa. Deze ontwikkelingen zien we ook in de kapseltrends voor 2023.

We doen een greep uit de hair looks die we de afgelopen week bij de Paris Fashion Week hebben gezien. Deze heren zijn, zoals je dat van genodigden bij de modeshow van – in dit geval – Lanvin, mag verwachten, helemaal up-to-date. Het zijn schoolvoorbeelden van twee kapseltrends voor 2023 die we nog veel gaan zien.

Langere haarlengtes en massa

Kapseltrends voor 2023 voor mannen. Twee hair looks voor de heren. Foto Charlotte Mesman

Ook in 2023 blijven we spelen met langere haarlengtes en vooral veel volume. Heb je krullen of slag in je haar dan is dit een supercoole look. Laat je haar wat langer groeien dan het gebruikelijke klassieke kapsel. Vraag aan je kapper om volume bovenop je hoofd te creëren en het zo te knippen dat de langere haarlokken nonchalant op je voorhoofd vallen.

Het haar aan de zijkanten mag volumineus zijn maar je kunt het ook lichtjes opknippen zoals in het kapsel op onze foto. Wat je kiest, zal afhangen van de vorm van je gezicht. Heb je een wat ronder gezicht houd het haar aan de zijkanten dan wat korter en dichterbij je hoofd waardoor je kapsel in de lengte werkt en je gezicht smaller lijkt.

De moderne wet look

Kapseltrends voor 2023 voor mannen. Twee hair looks voor de heren. Foto Charlotte Mesman

Een ander kapsel dat we vaak gaan zien, is het klassieke herenkapsel, dat is: korte en cleane zijkanten en achterkant en een wat langere bovenkant die je met een zijscheiding en (eventueel) lok draagt. Met een fijne kam breng je een zachte gel op je haar aan en dwing je elk haartje op zijn plaats.

Dit kapsel is ideaal voor heren die ervan houden om er altijd verzorgd en elegant uit te zien en die orde en netheid willen uitstralen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe hair look.

Klik hier voor kapseltrends voor de dames