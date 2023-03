Streetstyle looks 2023 uit Milaan. Misschien kan jij er iets mee?

Het Italiaanse modehuis Ferragamo gooit het over een andere boeg. Dat was ook in de streetstyle looks goed te zien.

Streetstyle looks 2023 bij Ferragamo. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de vrouwenshows in Milaan van afgelopen februari keken we in de streetstyle mode natuurlijk ook naar de heren. Bij de modeshow van Ferragamo (yep, het woordje Salvatore is er met de komst van de nieuwe ontwerper Maximilian Davis vanaf) vroegen we ons af en toe wel af of we – jullie – er wel iets mee kunnen, wat overigens geen reden is om je deze streetstyle looks te onthouden.

De nieuwe zomercollectie voor lente zomer 2023 van Ferragamo

Eerst even iets meer over de nieuwe zomercollectie van Ferragamo die zowel looks voor de dames als voor de heren showde. Het modehuis uit Florence besloot met de komst van Davis het roer om te gooien en drastisch te vernieuwen/verjongen.

De nieuwe zomercollectie van Ferragamo is dan ook veel hipper dan we van het modehuis gewend zijn. Het silhouet is slank en sterk, met nauwsluitende bodysuits en lange jurken voor de dames, en broeken/shorts met bijbehorende jacks voor de heren in techno materialen met oranje rode degradé effecten of in het zwart of optisch wit.

Modelook Ferragamo lente zomer 2023. Photo courtesy of Ferragamo

De eerste outfits in beige van top tot teen verraden nog klassieke snitten – een keurig pak voor hem met overhemd en das plus trench coat – maar daarna wordt het toch snel allemaal veel pittiger op de catwalk, maar in het geheel zit er toch wel een lijn is. Ton sur ton is een absolute trend, helrood domineert de collectie.

De streetstyle looks bij Ferragamo

Hoe heftig de mannenlooks wel niet waren – maar misschien zijn wij ouderwets – viel ons daarom eigenlijk pas op toen we de outfits uit de zomercollectie bij de modeshow voor herfst winter 2023 2024 in Milaan door het modevolk zagen dragen.

Streetstyle looks 2023 bij Ferragamo. Foto Charlotte Mesman

De oranje met rode vinyl outfit – shirt, broek en overjas in hetzelfde vlammende techno materiaal – zou je toch echt niet herkennen als een Ferragamo en het is maar de vraag of je het snel zou aantrekken, zelfs niet met het vooruitzicht op een fikse regenbui. Maar nogmaals, dat is onze mening.

Streetstyle looks 2023 bij Ferragamo. Foto Charlotte Mesman

Ook de zwarte broek met zwart met rode trui zouden we niet als een Ferragamo hebben herkend, al is die look wel meer draagbaar. Zouden wij Ferragamo kiezen, dan zouden we toch liever voor een maatpak met klassiek Italiaanse snit gaan. Onze mening :-)

Bekijk de beelden maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe zomerlook 2023 (of niet).

