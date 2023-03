Modetrend 2023: bedrukte T-shirts maar dan wel met eigen vondsten

In de mannencollecties voor lente zomer 2023 komen we volop T-shirts met slogans en opschriften tegen. Dit is niet verwonderlijk want juist in het zomerseizoen zijn dit soort T-shirts supercool. Je draagt ze net zo goed op een spijkerbroek als op shorts of een klassieke chino broek. Nog leuker wordt het als je T-shirt een persoonlijke twist meegeeft door het te laten bedrukken met een zelf verzonnen slogan of afbeelding. Met een eigen ontwerp kun je enorm veel uitdragen!

Jij bent uniek

Is er een uitroep die helemaal van jou is? Is er een afbeelding waar je jezelf helemaal in kunt vinden? Heb je een hobby waar je knettergek van bent? Zoek naar een slogan of een afbeelding die bij jouw persoonlijkheid past, die karakteristiek voor jou is en laat er een T-shirt mee bedrukken. Ga er creatief mee om, maak er iets unieks van – want jij bent uniek -. Je zult versteld van de hoeveelheid reacties die je zult krijgen. Stand out from the crowd.

Twin dressing

Met een bedrukt T-shirt – of beter nog: met twee bedrukte T-shirts – kun je ook andere dingen zeggen, bijvoorbeeld dat jullie van elkaar houden. Twin dressing of couple dressing was een enorme hit in de jaren ’90 en met de comeback van de trends uit die tijd komt ook deze modetrend terug. Superleuk idee in deze trant: voor allebei een T-shirt laten bedrukken met bijvoorbeeld een afbeelding die van toepassing is op jullie relatie. Of ook met opschriften die hetzelfde zijn of – nog leuker – naar elkaar verwijzen. Zoiets van: een pijl naar opzij met het opschrift ‘vriendin’ voor hem en een pijl naar de andere kant met het opschrift ‘vriend’ (wij hebben ze voorbij zien komen!).

Een persoonlijk cadeau

Met een bedrukt T-shirt kun je ook aan anderen laten weten dat je om ze geeft. Het is een geweldig verjaarscadeau voor iemand die je goed kent en waar je om geeft. Wat is er mooier dan een cadeau waar je echt over nagedacht hebt (en dat ook nog eens cool is!).

Bonding

Tot slot is een bedrukt T-shirt natuurlijk fantastisch voor ‘bonding’. Denk maar eens aan de bedrukte T-shirts en hoodies van studentenclubs. Het kan ook een heel leuk idee zijn voor feestelijke gelegenheden of als je met de mannen een belangrijke voetbalwedstrijd gaat kijken. Je kunt er zo creatief mee omgaan als je maar wilt!

Waar en voor wie het bedrukte T-shirt ook is, onthoud dat het succesgehalte afhangt, van je creativiteit en vooral ook van het unieke en persoonlijke dat je ermee uitdraagt.