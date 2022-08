Zomer 2022 is nog niet voorbij maar de trends voor volgend jaar zomer zijn al bekend. Heren, geel als modekleur voor zomer 2023 is uw lot!

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo Courtesy of Versace, Moschino e Prada

Afgelopen juni showden de modehuizen in New York, Londen, Milaan en Parijs de nieuwste modecollecties voor de heren voor zomer 2023. Met andere woorden: de modetrends voor de heren voor zomer 2023 zijn al bekend.

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo courtesy of Fendi

De collecties waren opvallend kleurrijk en bepaald niet saai te noemen. De tijden dat de heren uitsluitend gedekte kleuren droegen, lijken voorgoed voorbij.

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo courtesy of Moschino

Overigens waren niet alleen de kleuren opvallend, ook qua vormgeving en styling waren de trends die eruit sprongen. Denk daarbij aan super baggy jeans, aan maatpakken waarbij het jasje op de blote huid wordt gedragen, aan ultrakorte shorts en een sterke comeback van zomerleer. Dit om je maar alvast een voorproefje te geven.

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo courtesy of Prada

Als we het over de modekleuren voor lente zomer 2023 hebben dan komen we zo ongeveer van alles tegen. Felle kleuren zijn opnieuw nadrukkelijk aanwezig, dus is het je ding dan mag je je daar wederom in uitleven.

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo courtesy of Versace

Eén kleur viel daarbij in het bijzonder op, en dat is geel. Een felle zongele kleur. Naar verwachting gaan we die volgend jaar zomer volop dragen. Vaak die gele tint met zwart gecombineerd.

Mannenmode trends zomer 2023 – Photo courtesy of Billionaire

Zo zagen we bij Prada een strakke, gele streeptrui met een zwartleren shorts. Moschino presenteerde een halflange, gele jas met daaronder een zwarte broek en zwartleren motorboots. En Fendi kwam met een geel overhemd met korte mouwen op een wijde, zwarte knielange broek, en met bijhorende visserhoedje in dezelfde gele kleur.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren.

