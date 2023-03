De MINI Clubman Final Edition: Verfijnd en in gelimiteerde oplage

Met zijn onmiskenbare verschijning is de MINI Clubman de gentleman onder de MINI modellen. Liefhebbers van de unieke carrosserievorm en de kenmerkende achterdeuren kunnen binnenkort de MINI Clubman bestellen in de unieke uitvoering: ’Final Edition’. Deze versie eert de moderne interpretatie van het MINI shooting brake-concept. De productie van de MINI Clubman Final Edition –daadwerkelijk de laatste editie van deze unieke auto – is gelimiteerd op 1.969 exemplaren – waarvan dertig voor Nederland. Na meer dan 50 jaar stopt de productie van de MINI Clubman in februari 2024, om plaats te maken voor de nieuwe generatie MINI modellen.



De oorspronkelijke Classic Mini Clubman uit 1969 maakte een duidelijk statement. Zoals ontwerper Roy Haynes het zei: “De indruk dat alleen lelijke dingen functioneel kunnen zijn, is nu verdwenen.” De uitzonderlijke en stijlvolle auto met de karakteristieke achterdeuren zorgde in 1969 voor een sensatie. De Mini Clubman veroverde tot in 1981 de markt als compacte stationwagon met verlengde wielbasis en een ‘shooting brake’-carrosserie.



De MINI Clubman uit 2007 was een moderne interpretatie van het klassieke shooting brake-concept. De achterbank was alleen toegankelijk via het rechter achterportier, dat naar achteren opent; aan de linkerzijde was geen achterportier. Met de derde modelgeneratie uit 2015 groeide de MINI Clubman naar 4,25 meter in lengte en daarmee werd het model nog ruimer en comfortabeler – dankzij de langere wielbasis, maar ook twéé volwaardige achterportieren.



Met de unieke achterdeuren is en blijft de MINI Clubman een van de veelzijdigste MINI modellen. De ruime toegang tot de bagageruimte – die in het huidige model tot 1.250 liter groot is – maakt het gemakkelijk om spullen in en uit te laden. De op 1.969 exemplaren gelimiteerde Final Edition van de MINI Clubman verwijst naar het jaar waarin de oorspronkelijke, legendarische Mini Clubman werd geïntroduceerd. Deze speciale uitvoering combineert de tradities van het merk met exclusieve designelementen en een sterk karakter.



De meest exclusieve in zijn soort.

Als speciale Final Edition is hij met een Cooper én Cooper S motorisering leverbaar in de carrosseriekleuren Nanuq White, Enigmatic Black en Melting Silver III. Met charismatische details in de kleur Shimmer Copper verwijst deze limited edition naar de designhistorie van het uitzonderlijke model. De omlijsting van de grille en de bovenrand van de dwarsbalk in de grille hebben deze kleur, net als de side scuttles. Het grafische patroon van de 18” lichtmetalen wielen in Final Edition Spoke 2-tone-design, is uitgevoerd in een heldere lak met Shimmer Copper tint, wat zorgt voor een elegante glans en diepte.



Langs de onderrand van de portieren accentueren kenmerkende smalle lijnen de langgerekte carrosserie van het iconische shooting brake-concept. Deze lijnen zijn ook te zien rechts op de motorkap en de achterdeuren. Een elegant en glanzend ‘Final Edition’-opschrift maakt de speciale uitvoering duidelijk, net als de ‘1 of 1.969’-badge op de C-stijlen. De Union Jack-achterlichten verwijzen naar de Britse oorsprong van de MINI Clubman.



Exclusieve uitrustingsdetails in het interieur.

Het interieur van de MINI Clubman Final Edition benadrukt de exclusiviteit van de gelimiteerde speciale editie. Zo zijn de instaplijsten voorzien van een modelspecifiek ‘Final Edition’-opschrift, dat ook terugkomt op de onderste spaak van het comfortabele, met Nappaleer beklede sportstuur. De net zo comfortabele, met leer beklede MINI Yours sportstoelen en ingenaaid Final Edition-logo zijn uitgevoerd in Dark Maroon. Inzetstukken van antracietkleurige piqué-stof en blauwe stiksels zorgen voor een stijlvol contrast. MINI gebruikte deze stoelen eerder in de exclusieve MINI 60 Years Edition. Optioneel is de MINI Clubman Final Edition leverbaar met MINI Yours Leer Carbon Black sportstoelen.



In de cockpit trekt de donkere uitvoering van het dashboard direct de aandacht, harmonieus aangevuld met sierlijsten in mat Sage Green Dark en de modelspecifieke kleur Shimmer Copper. Bij de voorpassagier herinnert een ‘1 of 1.969’-badge nog eens aan de exclusiviteit van de MINI Clubman Final Edition. Een vergelijkbare badge is ook te vinden op de Velours vloermatten. De behuizing van de MINI Clubman Final Edition-autosleutel is tevens voorzien van een grafische belettering in 3D print.



De MINI Clubman Final Edition wordt standaard geleverd met alle opties, zoals het MINI Navigatiesysteem met 8,8-inch touchscreen in het centrale instrumentarium, de MINI Online digitale services, Remote Services, Smartphone Integratie voor Apple CarPlay en andere apps die via de auto bediend kunnen worden. De nieuwste generatie van het MINI besturingssysteem is geoptimaliseerd voor snelle en intuïtieve bediening van voertuigfuncties, audio, communicatie, navigatie en andere apps.



De 1.969 exemplaren van de MINI Clubman Final Edition worden vanaf juli 2023 geproduceerd – waarvan er dertig voor Nederland bestemd zijn. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden hem reserveren bij de MINI dealer en na de zomer van 2023 kunnen MINI fans deze uitzonderlijke gentleman daar ook ontmoeten. De prijzen en definitieve uitrusting worden begin juni 2023 bekend gemaakt.