Mini, midi, maxi. Effen of met fantasie. Romantisch of in diva-stijl. Dit zijn de grootste jurken trends voor lente zomer 2023.

Dit zijn de grootste jurken trends voor lente zomer 2023

Een nieuw seizoen betekent nieuwe mode. Ontdek de allernieuwste jurken trends voor lente zomer 2023. We zetten ze voor je op een rijtje.

In de jurken trends voor lente zomer 2023 komen we allerlei verschillende stijlen tegen. De jurken laten zich maar moeilijk onder één noemer brengen. Voor elk type vrouw en voor elke mood is er wel een jurk te vinden.

1. Jurken: mini, midi, maxi

De lengtes lopen uiteen van mini tot midi en maxi. Sinds de minirok een paar seizoenen geleden weer in beeld kwam, komen we in de mode nagenoeg elke roklengte tegen. Zo komt het dat we in de nieuwe lente- en zomercollecties mini-jurkjes maar ook jurken tot op de knie en lange jurken tegenkomen.

2. Spijkerjurken

Een trend die deze zomer enorm voet aan de grond gaat krijgen, is: spijkerjurken. Of het nu om een kort vlot spijkerjurkje gaat of om een lange, chique spijkerjurk tot op de kuit, we gaan het allemaal dragen. De kleuren lopen uiteen van gebleekt spijkergoed met een zanderige wash (zoals bijvoorbeeld de Diesel collectie voor zomer 2023) tot de klassieke lichtblauwe en donkerblauwe denim tinten.

3. Kleurrijke dessins en grafische prints

Wat betreft de kleuren en fantasieën het volgende: effen kleuren zijn prima, naturel tinten doen het goed, pastels dragen we vooral in de lente en met kleurrijke dessins en grafische prints (zoals bijvoorbeeld de Geisha jurken) maken we een statement. Met die dessins kun je dus alle kanten op. Romantisch, etnisch of, zoals gezegd, grafisch. En ook hier komen we weer alle lengtes tegen.

4. Pailletten

Goud en zilver zijn dit seizoen je van het en die trend komt ook in de jurken terug. Jurken die bezaaid zijn met zilverachtige of goudkleurige pailletten zijn geen uitzondering. Ze zijn geweldig voor feestelijke gelegenheden.

5. Draperieën en hoge splitten

Een heel andere stijl vertegenwoordigen de gedrapeerde jurken in diva-stijl, al dan niet met dijhoge split (bijvoorbeeld de nieuwe Michael Kors jurken). Deze jurken knipogen naar de Griekse gewaden van weleer en geven de mode voor lente zomer 2023 een heel nieuwe vrouwelijkheid mee.

6. Doorzichtige jurken

Een jurken trend die ons ook dit jaar blijft achtervolgen, is: transparanties. De modeontwerpers zijn er weer vrolijk mee aan de slag gegaan, ook al zijn doorzichtige jurken op z’n zachtst gezegd nogal onpraktisch. Het blijft behelpen met topjes, shorts, grote onderbroeken of andere kunstgrepen.

Heb jij je keuze al gemaakt?

