Saint Laurent Man Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Saint Laurent

De nieuwste collectie van Saint Laurent voor herfst winter 2023 2024 borduurt voort op de collecties van de afgelopen seizoenen. Anthony Vaccarello’s nieuwe creaties werden gepresenteerd in de rotonde van de Bourse de Commerce waarin een deel van de Pinault-collectie tentoongesteld is. Kunst en Saint Laurent gaan van oudsher hand en hand.

Kunstig zijn dan ook de silhouetten die Vaccarello de ronde catwalk opstuurt. Lang, slank, vloeiend. De ultrageraffineerde collectie wordt gekenmerkt door verfijnde, doordachte details. Het lange, vloeiende silhouet wordt doorbroken door sterke assertieve schouders en een smalle taille.

Een ingetogen palet – zwart, wit, kameel, marine, flitsen van zilver – versterkt het gevoel voor gedurfde verfijning.

Een onverwacht zelfverzekerd overhemd van chiffon en gebreide tunieken met capuchon worden gecombineerd met tot op de grond aflopende door joggingbroeken geïnspireerde broeken die comfortabel ogen in het totaalbeeld van algehele precisie.

Jassen introduceren een nieuw, ruim volume. Vorm en lengte krijgen een andere, nieuwe interpretatie zonder van de stijl van het maison af te wijken. Zachte stoffen – waaronder mohair, kasjmier, satijn en fluweel – contrasteren met scherpere edgy texturen, maar het geheel is harmonieus.

Ook in deze collectie rekt Saint Laurent de grens tussen mannelijk en vrouwelijk verder op. Net zoals we in de damescollectie geleende mannelijk elementen tegenkomen, zo zien we in deze herencollectie geleende vrouwelijke elementen terug. De wederzijdse invloed is onmiskenbaar. Dat blijkt uit het meesterlijke spel van proporties maar ook uit de silhouetten die Vaccarello in deze collectie verder uitbouwt.

Zo zagen we het silhouet met vloeiende capuchon uit de meest recente damescollectie van Saint Laurent terug in deze herencollectie voor herfst winter 2023 2024, maar dan in de vorm van cagoules – zoals dat zo mooi in het Frans heet – ofwel: bivakmutsen.