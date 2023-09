Zo vind jij het parfum voor jouw budget

Als je regelmatig parfums gebruikt, is het je vast opgevallen dat niet alle parfums hetzelfde prijskaartje hebben. Het prijsspectrum van parfums is ongelooflijk breed, variërend van zakvriendelijke opties die slechts een handvol euro’s kosten tot luxe parfums die je honderden euro’s kunnen kosten. Maar wat verklaart dit grote prijsverschil?

Waarom prijsverschillen?

De kosten van parfums kunnen worden toegeschreven aan een groot aantal factoren, waaronder de kwaliteit en het soort ingrediënten dat wordt gebruikt, de reputatie en het prestige van het merk, de mate van marketing en reclame en zelfs de grootte van het parfumflesje.

De invloed van marketing en reclame op de prijsstelling van parfums

Luxemerken als Gucci, Dior en Hugo Boss investeren aanzienlijke bedragen in marketing en reclame voor hun parfums. Deze campagnes zijn alomtegenwoordig, niet alleen op televisie maar ook op digitale platforms en in gedrukte media zoals tijdschriften. De uitgaven voor deze promotionele activiteiten beïnvloeden de uiteindelijke kosten van het parfum, die uiteindelijk door de consument worden gedragen.

Prijs-kwaliteit verhouding in parfums

Parfum kopen doet iedereen weleens. Het is bijna vanzelfsprekend dat als je investeert in een parfum van een duur merk, je betaalt voor superieure kwaliteit. Deze luxe parfums worden vaak gemaakt met zeldzame, exclusieve ingrediënten en zijn zorgvuldig samengesteld. Bovendien hebben deze dure parfums vaak een duurzamere geur.

Vind het parfum dat bij jouw budget past

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om het parfum – of misschien zelfs wel jouw lievelingsparfum – te vinden dat bij jou en jouw budget past.

a. Houd aanbiedingen in de gaten

Het kopen van dure parfums hoeft niet per se een aanslag op je portemonnee te zijn. Door je te concentreren op de prijs per milliliter, kun je manieren vinden om je investering langer te laten meegaan. Luxe parfums kunnen, als ze goed bewaard worden, hun geur tot wel vijftien jaar behouden. Zijn ze in de aanbieding, koop dan meerdere flacons om op de lange termijn geld te besparen. Door te kiezen voor grotere concentraties kun je maximaal besparen per milliliter. Deze strategie kan je zelfs helpen om een goede deal te sluiten voor exclusieve parfums, zeg een Dior parfum dat anders heel duur zou zijn.

b. Het belang van de prijs per milliliter

We noemden de prijs per milliliter al. Houd voor ogen dat grotere parfumflesjes vaak voordeliger met lagere kosten per milliliter zijn dan kleinere flesjes. Het is een klassiek geval van ‘meer is minder’: hoe meer je koopt, hoe minder je betaalt per milliliter. Je kunt dus overwegen om voor een grotere hoeveelheid te gaan. Op den duur ben je dan voordeliger uit.

c. Waarom kortingen op geuren?

Parfumwinkels geven vaak korting op geuren. De reden hiervoor is dat de adviesprijzen vaak te hoog zijn en de winstmarges op parfums vrij hoog zijn. Hierdoor kunnen retailers kortingen geven en toch een redelijke winstmarge behouden. Check daarom regelmatig of er op jouw lievelingsparfum korting wordt gegeven.

d. Overstappen op een ander parfum

Is je lievelingsparfum je echt te duur geworden, dan zit er maar één ding op: overstappen op een ander geurtje waar een ander (lager) prijskaartje aan hangt. Dit is niet iets dat je van de ene op de andere dag doet. Het is een kwestie van veel geurtjes proberen. Verzamel parfum samples en test ze. Kijk ook eens bij merken die je voorheen nooit in aanmerking hebt genomen. Je zou wel eens op leuke verrassingen kunnen stuiten.