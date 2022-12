De ultieme Ford GT: gelimiteerde 2023 Ford GT Mk IV

De ultieme Ford GT Mk IV? Zoek niet verder! De 2023 Ford GT Mk IV van Ford Performance en Multimatic vertegenwoordigt de ultieme en meest extreme circuit‑only Ford GT ooit. De radicaal geavanceerde supercar levert maximale prestaties met zijn unieke koetswerk, aandrijflijn en wielophanging.

De prestaties van de 2023 Ford GT Mk IV van Ford Performance en Multimatic overtreft elke andere Ford GT. De supercar heeft een unieke twin-turbo EcoBoost-motor, een racetransmissie, een extreem aerodynamisch exterieurdesign en een chassis met een langere wielbasis. Dit alles met maar een doel: maximaal presteren op het circuit.

“De originele GT Mk IV deed geen concessies om maximale prestaties op het circuit te leveren. De nieuwe Ford GT Mk IV doet dat op dezelfde manier”, zegt Mark Rushbrook, global director Ford Performance Motorsports. “Met een nog hoger niveau van racetechnologie, prestaties en een volledig nieuwe koolstofvezel carrosserie die functioneel en opvallend is, vormt de Mk IV het ultieme afscheid van de derde generatie supercar.”

De nieuwe Ford GT Mk IV is een knipoog naar het jaar 1967, waarin de originele Mk IV de 24 uur van Le Mans won. De oplage is beperkt op 67 exemplaren. Elke auto wordt met de hand vervaardigd in de fabriek van Multimatic in Markham, Ontario. Geïnteresseerden kunnen zich via een nieuw aanvraagproces aanmelden. De startadviesprijs van de supercar bedraagt 1,7 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2023 vindt de klantselectie plaats. De levering start in het late voorjaar van 2023.

“De opdracht van Multimatic was duidelijk: creëer de meest extreme ‘final’ versie van de Ford GT. De Mk IV is het resultaat”, zegt Larry Holt, executive vice president, Multimatic Special Vehicle Operations Group. “Een unieke motor met een grotere cilinderinhoud, een echte raceversnellingsbak, een verlengde wielbasis en een echt radicale carrosserie hebben geresulteerd in een ongekend prestatieniveau. We zijn er trots op dat we vanaf het begin tot eind betrokken zijn geweest bij de derde generatie Ford GT. We beschouwen het als een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Multimatic.”