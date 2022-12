Deze haartrends voor 2023 voor de heren zijn cool

Over de haartrends voor 2023 voor de heren zijn we nog lang niet uitgepraat. Vandaag vertelt hair stylist Tony Ross ons er meer over.

Haartrends heren 2023 – Photo ADVERSUS

Hoe zien de haartrends voor 2023 voor de heren eruit? We blijven deze vraag stellen. Vandaag vertelt hair stylist Tony Ross ons er meer over. Tony Ross maakt deel uit van de hair stylist teams bij de internationale Fashion Weeks.

De haartrends voor 2023 voor de heren: Johnny Depp en Justin Bieber

‘In de haartrends voor 2023 voor de heren zijn halflange haarsnitten dit seizoen heel sterk vertegenwoordigd,’ zegt Tony Ross. ‘Denk hierbij aan de look van Johnny Depp in de jaren ’90, in Blow.’

Haartrends heren 2023 – Photo Charlotte Mesman

Voor wie het zich niet herinnert: de acteur droeg zijn haar in die film op de schouders met een zijscheiding en volume zodat het haar vanaf de scheiding losjes en luchtig tot de schouders viel. ‘Die look is op dit moment supercool.’

‘Maar een andere hair look die we op dit moment veel zien,’ aldus Ross, ‘is die van Justin Bieber. Die draagt zijn haar momenteel heel kort, op een heel unieke manier.’

Haartrends heren 2023 – Photo Charlotte Mesman

Check de haarsnit van deze zanger maar even op internet. Het is een superkort kapsel dat naar voren is gestyled en met vrij lange bakkenbaarden. Het is een moderne variant van de buzz cut.

‘Halflang haar à la Johnny Depp uit de jaren ’90 en superkorte, bijna geschoren hair cuts zijn,’ concludeert Ross, ’twee maxi trends voor de heren.’

Mannelijke topmodellen. Ton Heukels

De hair styling trends

‘Als het op hair styling aankomt, kunnen we twee kanten op,’ vertelt Ross. ‘Aan de ene kant zien we een look met compleet droge texturen. Voor die look werk je met salt sprays en al die producten die je haar die matte, beachy feeling geven. Aan de andere kant zien we ook extreem natte texturen. Gel komt dan ook weer helemaal terug. Wet looks dus, zowel voor kort als halflang haar.’

Haartrends heren 2023 – Photo Charlotte Mesman

