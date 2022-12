Dit zijn de haarkleurtrends voor 2023 voor de heren

Wil je je haar als man ontkleuren of kleuren, doe dat dan. Het is een maxi trend. Dit zijn de haarkleurtrends voor 2023.

Als het op haarkleurtrends voor 2023 voor de heren aankomt, zijn de meningen in kappersland, en misschien ook bij het grote publiek, verdeeld. Aan de ene kant is er een stroming die natuurlijk grijs haar omarmt, aan de andere kant zijn er kapsalons waar volop ontkleurd en gekleurd wordt. Deze twee maxi trends komen we in 2023 dus allebei tegen.

Hair stylist Tony Ross vertelt ons meer over de haarkleurtrends voor 2023. Ross maakt deel uit van de hair stylist teams bij Milan Fashion Week en heeft een eigen salon, Tony Ross Salon & Barber Shop in Corciano, Italië. Ross houdt van een persoonlijke aanpak, sterke lijnen en haarkleuren. Zijn klanten hebben een heel eigen look, heel strong.

In mijn salon wordt er bij de heren op dit moment heel veel ontkleurd, zo vertelt Ross ons. Er is ontzettend veel vraag naar. Wat voor een toners er vervolgens overheen gaan, is heel persoonlijk. Onder mijn klanten heb ik jongens met watergroen haar, met roze haar, met blondkleuren.

Warme blondkleuren komen terug

Vooral in die blondkleuren zien we op dit moment een grote kentering. Neigden die kleuren tot voor kort nog naar het grijs, nu gaan we naar warmere kleuren, bijna goud. We zien jaren ’90 looks met een grunge twist en dan met goudachtige, bijna geelachtige tinten, alsof de kleur een beetje uitgewassen is. Think Eminem in de jaren ’90. Dit soort looks met van die geelachtige toners zijn dus echt een maxi trend voor 2023.

Dus heren, durf je het kleuren aan maak er echt iets van. Maak een statement! Of ga voor je eigen natuurlijke haarkleur, ook al is-ie misschien grijs. Niets hoeft, alles mag.

