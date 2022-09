Dit zijn (ook) haarkleurtrends voor de heren voor winter 2022 2023

Voor waaghalzen hebben de haarkleurtrends voor de heren voor winter 2022 2023 een paar leuke dingen in petto. Pastels of red velvet.

Pastelgroene haarkleur voor kort herenkapsel. Foto ADVERSUS

Waar de dames zich het komende seizoen aan chocolate brown wagen, mogen wij volgens de haarkleurtrends voor de heren voor winter 2022 2023 aan de slag met spannende kleuren als red velvet (ja, zo’n soort kleur als die van de gelijkgenaamde sponge cake), smurfenblauw en zeegroen.

Want tegenwoordig mag eigenlijk alles in de mode en in de haartrends. Totale vrijheid is het motto. Doe waar je zin in hebt, als het je eigen unieke persoonlijkheid maar onderstreept.

Smurfenblauwe haarkleur voor matjeskapsel. Foto Charlotte Mesman

Dat betekent natuurlijk niet dat je er geen streetstyle en kapsel foto’s bij mag halen om je door te laten inspireren. Ideeën van nieuwste kapseltrends of van anderen (influencers, modellen , je collega) opdoen, is altijd een goed idee als je ze maar interpreteert op jouw eigen manier.

Om je wat inspiratie te geven, zochten we een aantal opvallende haarkleuren en kapsels voor de heren voor winter 2022 2023 voor je uit.

Onthoud: je basis is je kapsel, je haarsnit. Pas daarna komt je haarkleur aan bod. Die haarkleur moet je kapsel versterken.

Smurfenblauwe haarkleur voor matjeskapsel. Foto ADVERSUS

Een duidelijk voorbeeld daarvan is het smurfenblauwe kapsel met matje en opgeschoren zijkanten dat je op onze streetstyle foto’s ziet. Net zo spectaculair is ook het kortgeknipte velvet rode kapsel.

Velvet red haar. Foto Charlotte Mesman

Voor een wat subtiele effect kun je kiezen voor pastels. Je ziet dat je zelfs verschillende pastels met elkaar kan combineren, zoals verschillende groentinten (zie de coverfoto).

En anders kun je je haar altijd nog bleachen. Ook die haartrend is weer terug in beeld.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat inspireren voor jouw eigen unieke hair look.

