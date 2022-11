De streetstyle bij Gucci voor zomer 2023 is bizar

Als je bonte streetstyle looks wil zien dan moet je bij Gucci zijn. Bij de modeshow van Gucci voor zomer 2023 was het weer spektakel.

Streetstyle mode bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

De streetstyle bij Gucci is spektakel. Let wel: spektakel. Dat wil niet zeggen: spectaculair. Deze modeshow trekt ontelbare fans in DIY Gucci outfits, en eerlijk gezegd ziet dat er vaak niet uit. Zo ook bij de modeshow van Gucci voor zomer 2023.

Streetwear bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

Het was bijna ontmoedigend wat er op de smalle, overbevolkte stoep met daarnaast geparkeerde auto’s bij Gucci voorbij kwam. De cameralenzen van de professionals wezen voortdurend omlaag. Die van ons trouwens ook.

Streetwear bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

De criteria zijn nog altijd, klasse, stijl, kwaliteit en een zekere draagbaarheid. Daar ontbrak het bij Gucci volkomen aan. Even hebben we overwogen om weg te gaan maar uiteindelijk hebben we besloten om er dan toch maar uit te halen wat erin zat. Dan waren we tenminste niet voor niets naar deze buitenwijk van Milaan afgereisd.

Heren modelook bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

Maar tjonge jonge, wat een looks. Gucci staat bekend om zijn mismatching combinaties maar dat betekent niet dat je zomaar iets hoeft aan te trekken om Gucci te zijn. En zo’n grote retro bril maakt je look ook niet als de basis niet goed is.

Streetstyle mode bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

Eigenlijk moet je van heel goede huize komen om zelf Gucci-achtige combinaties te leggen. Dat bleek maar weer eens.

Streetstyle mode bij Gucci zomer 2023. Photo Charlotte Mesman

Maar goed, uiteindelijk hebben we dan toch ons best gedaan en zijn we zo selectief mogelijk te werk gegaan. Met de focus op de ‘echte’ influencers, dat is: zij die uitgenodigd en gekleed zijn door het modehuis. Plus wat DIY looks waar dan misschien nog wel iets in zat, of die zo opvallend waren dat we ze je toch nog even wilden laten zien.

Bekijk de streetstyle foto’s bij Gucci voor zomer 2023 maar eens en haal eruit wat jou aanspreekt (als er al iets voor je bij zit).

Klik hier voor streetstyle mode voor de dames

ADVERSUS