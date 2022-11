Streetstyle bij Chanel tijdens de Paris Fashion Week zomer 2023

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

De streetstyle bij Chanel, in Parijs of course, is altijd een absoluut hoogtepunt van de vier Fashion Weeks die elk seizoen beginnen in New York, en via Londen en Milaan, eindigen in Parijs. De show van Chanel is een belangrijk, misschien wel het belangrijkste moment. Hetzelfde geldt voor de streetstyle. Die mag je niet missen.

Het merendeel van de genodigden, de modevakmensen, journalisten, inkopers maar ook de zogenaamde influencers presenteert zich in Chanel. Het straatbeeld vult zich met talloze van-top-tot-teen Chanel looks. En wie zich zo’n total look met dubbele C niet kan veroorloven, probeert dat goed te maken met tenminste één Chanel mode accessoire.

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Zo was het ook bij de modeshow van Chanel voor zomer 2023. Op de catwalk showde de allernieuwste modecollectie voor volgend jaar zomer, maar op straat werden de looks voor herfst winter 2022 2023 gedragen. Je krijgt hier dus een fantastisch beeld van de actuele wintermode. Streetstyle looks te over om je door te laten inspireren.

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Street style bij Chanel – Paris Fashion Week Zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Bekijk de foto’s en video maar eens. De video laat beelden van de laatste showdag in Parijs zien. Behalve het streetstyle gebeuren bij Chanel krijg je hier ook beelden van de streetwear van Miu Miu mee.

