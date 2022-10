Modellen bij Chanel Zomer 2023 – Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Enkele minuten na afloop van de modeshow van Chanel tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2023 stromen de modellen naar buiten. Het zijn er veel, heel veel, en ze vermengen zich met het modepubliek.

Je moet ze zoeken tussen alle influencers, de modejournalisten, fans en toevallige voorbijgangers. Er vormt zich één grote mensenmassa die zich langzaam van de show locatie naar het dichtstbijzijnde metro station beweegt.

Modellen bij Chanel Zomer 2023 – Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het was een modeshow die niet zonder drama gepaard ging. De genodigden die zich op het allerlaatste moment presenteerden (iets te laat komen is chic) zagen de deuren van de showlocatie letterlijk voor hun neus dichtgaan. Geen excuus dat hout sneed.

Tranen, smeekbeden, uitleg, problemen met de metro, verdwaald zijn. Om stipt half 11 werden de deuren gesloten en heel wat bekende modejournalisten en net zo bekende influencers dropen – sommigen woedend, sommigen teleurgesteld – af.

Zo leren ze dat op tijd moeten zijn, was het commentaar dat we onder de street style fotografen hoorden. Eerlijk is eerlijk, er was die ochtend een groot probleem met de metro die geblokkeerd was geweest vanwege, zo werd er gezegd, een vergeten tas. Maar misschien was dat niet de reden waarom deze gasten te laat kwamen. Eerlijk gezegd, interesseert het ons ook niet.

Wij concentreren ons liever op de modellen. Die stroomden, zoals we al zeiden, kort na afloop van de show naar buiten. En omdat het de laatste showdag was, de laatste dag van een vier weken Fashion Weeks (New York, Londen, Milaan en Parijs) hadden ze nu eens geen haast.

En zo konden de fotografen eindelijk, dankzij de medewerking van de modellen, eens goed hun werk doen. Op deze pagina zie je het resultaat van alle gezamenlijke inspanningen. Beleef het allemaal mee met onze foto’s en video. Proef de sfeer van de laatste showdag van het seizoen, onder een stralende Parijse zon. Les jeux sont faits. Maar wij blijven publiceren :-)

