Poweren met de modecollectie van Boss herfst winter 2022 2023

Power suits is het kernidee achter de modecollectie van Boss herfst winter 2022 2023. Deze werd op afgelopen 22 september in het velodrome, de wielrennerbaan, van Milaan gepresenteerd. Daarmee weet je gelijk een beetje meer over de collectie die een mix is van draagbare maatpakken en bikercore.

Als je de modeweken volgt, zul je weten dat de modehuizen de afgelopen Fashion Weeks de collecties voor volgend jaar zomer (zomer 2023) hebben gepresenteerd. Boss niet. Dit modehuis hangt al sinds een paar seizoenen het concept ‘See now, buy now’ aan. Wat je ziet, hangt al in de winkels.

Een eigentijds concept dat past bij de instant wereld van de social media. Daar is het Boss dan ook om te doen. Het modehuis is digitaal goed vertegenwoordigd en richt zich tot de jongere generaties.

De looks in de wintercollectie van Boss mogen dan geïnspireerd zijn door de traditionele pakken van Boss, ze zijn wel stukken jonger en eigentijds. Sommige silhouetten zijn oversized en vloeiend, andere zijn meer gestroomlijnd maar alles oogt snel en dynamisch.

De kleuren zijn klassiek: zwart, veel zwart, maar ook bruin, camel, voor pakken maar ook voor varsity jacks en leren jacks. Om de krijtstrepen, in een moderne uitvoering, niet te vergeten. En zilver!

De outfits in zwart leer en ook de stoere zwarte boots zijn geïnspireerd door de motorsport, vandaar ook de keuze om het velodrome van Milaan te showen. Die werd dan ook groots geopend door motorrijders die met motoren de catwalk op het terrein aftekenden. By the way, bikercore, mode met een knipoog naar de motorrijsport, is een huge modetrend voor winter 2022 2023. In veel wintercollecties komen we deze invloeden tegen.

Op de catwalk liepen behalve de topmodellen het moment ook supermodel Naomi Campbell en influencer Khaby Lame mee. Na de show volgde een knallende after party. Om je maar even een idee te geven van wat er allemaal gaande is bij Boss.

Maar bekijk ook de catwalkfoto’s en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook.

