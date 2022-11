Modellen off-duty bij Giambattista Valli lente zomer 2023

Modellen bij Giambattista Valli zomer 2023 Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Het ritueel is steeds weer hetzelfde. Het herhaalt zich bij elke modeshow. ook bij de modeshow van Giambattista Valli voor lente zomer 2023 waar wij de modellen off-duty fotografeerden. Trouwe lezers kennen het ritueel van de Fashion Weeks ondertussen vast ook.

Eerst arriveren de eerste gasten. Niet te vroeg want dat is niet chic. Ze haasten zich met hun uitnodiging goed zichtbaar in de hand naar ingang van de showlocatie en veinzen de streetstyle fotografen niet te zien. Maar in veel gevallen is daar niets van waar. Want gaan de lenzen van de camera’s tijdens hun voorbijgaan omlaag dan zien we op menig gezicht een blik van teleurstelling.

Als er al heel wat publiek binnen is, komen de wannabe’s. Zij willen heel graag gefotografeerd worden, vooral door de bekende streetstyle fotografen, en plaatsen zich dan ook vaak pontificaal voor hun lenzen totdat de fotografen in koor ‘Dank je wel’ gaan roepen. Wordt die hint genegeerd, dan krijgen ze uiteindelijk een ‘Ga nu maar’ te horen, zeker als ze de doorgang van de ‘echte’ influencers blokkeren.

Die ‘echte’ influencers komen meestal vlak voor aanvang van de show, op het allerlaatste moment. Als zij zich vertonen, weet je dat de show elk ogenblik kan beginnen. Deze ‘echte’ influencers poseren snel en gehaast voor de massa streetstyle fotografen en snellen dan naar binnen. Een beetje sterallure-gedrag kan nooit kwaad.

Als de show eenmaal begint, dan valt buiten de rust. De streetstyle fotografen en wannebe’s zoeken een rustig plekje op om even op adem te komen, en zich voor te bereiden op de afloop van de show.

Dat is een chaotisch moment wat wel iets wegheeft van in het wilde weg schieten. Journalisten, inkopers, influencers. Alle genodigden stromen tegelijkertijd naar buiten en overal waar je kijkt, zie je wel streetstyle looks die de moeite waard zijn om gefotografeerd te worden.

Modellen off-duty bij Giambattista Valli lente zomer 2023

Als je, zoals wij, de modellen na afloop van de show wilt fotografen, dan moet je je door die looks vooral niet laten afleiden want anders schieten de modellen door de mazen van het net. Sowieso is er altijd een aantal dat ‘ontsnapt’, al was het maar omdat veel modellen razendsnel naar de volgende show moeten. Zij worden opgehaald door drivers op motoren. Binnen enkele minuten zijn ze weg.

Maar er zijn altijd wel wat modellen die wat langer blijven hangen en het misschien wel leuk vinden om voor de streetstyle fotografen te poseren. De slimsten weten ook precies voor wie het de moeite waard is om te poseren want wie wil er nu niet door de streetstyle fotograaf van de bekendste modetijdschriften gekiekt worden?

Langzaam keert dan weer de rust, terwijl hetzelfde ritueel zich dan al weer op een andere showlocatie, bij de volgende show, herhaalt. En precies zo ging het er ook aan toe bij de modeshow van Giambattista Valli voor lente zomer 2023. Bekijk onze fotoreportage maar eens. Met de focus, letterlijk en figuurlijk, op de modellen off-duty.

