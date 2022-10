Street style mode bij Comme des Garçons

De street style mode looks bij de modeshow van Comme des Garçons zijn extreem en geraffineerd. Meer dan mode is het een levensstijl.

Michele Lamy Streetstyle bij Comme des Garçons – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Bij de modeshow van Comme des Garçons van ontwerpster Rei Kawakubo, geboren in Tokyo, kijk je je ogen uit. De street style looks van het publiek en de fans vormen een spektakel. Ze zijn in de look & feel van het cult brand.

Kawakubo die begin jaren ’80 voor het eerst in Parijs showde, was haar tijd ver vooruit en staat tot op de dag van vandaag bekend om haar avant-gardistische en onconventionele stijl. Die stijl komt, zoals we al zeiden, in de street style terug.

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2023 zochten we de show locatie van Comme des Garçons op en legden we de outfits van het modepubliek voor je vast. Sommige looks zijn heel extreem, sommige looks daarentegen heel draagbaar.

Het is een mix van stijlen – punk, gotisch, romantisch, psychedelisch, dark, whatever – met veel zwart, zwart leer, ongewone volumes, onafgewerkte kledingstukken, chunky schoenen, capuchons en laarzen, en fantasieën met grote, naïeve bloemen. Maar bovenal zijn deze looks uniek.

Super fashionable street style mode

Voor vandaag zochten we een paar extreme looks voor je uit, compleet met interessante hair looks, (haar)piercings en andere details die het verschil maken. Want daar gaat het om: het verschil maken, een signatuur look voor jezelf creëren, jezelf zijn.

Bekijk de street style maar eens en haal eruit wat je aanspreekt. Bekijk ook onze video Faces & people at the COMME des GARÇONS Summer 2023 Show by ADVERSUS.

