Nieuwe mannenkapsels voor winter 2023. Gel komt terug

Herenkapsels trends 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Als je meer over de nieuwe mannenkapsels voor winter 2023 wilt weten, kijk dan eens naar de foto’s van de modellen tijdens de modeweken. De haarsnitten van deze jongens zijn up-to-date. Vaak worden ze backstage nog even bijgeknipt door hair stylisten, professionals die vooruitlopen op de allernieuwste haartrends.

Maar de hair looks van de modellen tijdens de Fashion Weeks vertellen ons niet alleen meer over de haarsnitten maar ook over de hair styling trends voor het nieuwe seizoen. Hieronder zie je vier hoofden die wij hebben gefotografeerd bij de modeshows voor zomer 2023 van Fendi en Dolce & Gabbana.

Nieuwe mannenkapsels voor winter 2022 2023

Herenkapsels trends 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Zoals je kunt zien, hebben deze modellen allemaal middenlang haar met vooral veel natuurlijke beweging die nog eens wordt geaccentueerd door het gebruik van een flinke dosis haarstylingsproducten.

Herenkapsels trends 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Gel maakt, zoals we al vele malen op ADVERSUS hebben gezegd, een grote comeback in de haartrends voor de heren voor 2023. Maar pas op, we hebben het hier niet over die gel uit de mythische jaren ’90. Van die gelsoorten die je haar keihard maken en die zich maar moeilijk laten uitwassen.

Herenkapsels trends 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Vandaag de dag zijn de haarstylingsproducten veel geavanceerder. Gel gebruik je om je haar een wet look mee te geven, een super haartrend voor winter 2023, en je haar een beetje te controleren zonder het daarbij alle vrijheid te ontnemen. Bovendien kan gel je haar ook een gezonde en minder droge look meegeven.

Herenkapsels trends 2023: Gel – Foto ADVERSUS

Als je op zoek bent naar een nieuwe haarsnit of kapsel, kijk dan eens of je iets kunt met de haarsnitten en haarstyling die je op onze kapselfoto’s ziet. Deze mannenkapsels voor 2023 zijn modern en actueel, in lijn met de nieuwste haartrends voor de heren voor 2023, maar ook heel draagbaar, zowel op je werk als in je vrije tijd.

Benieuwd naar de dameskapsels voor winter 2022 2023, klik hier

ADVERSUS