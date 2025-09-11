Ferrari 849 Testarossa

Ferrari heeft zijn nieuwste sportwagen, de 849 Testarossa, onthuld aan internationale media en klanten. De auto, die de SF90 Stradale in het gamma vervangt, is een plug-in hybride

Ferrari heeft zijn nieuwste sportwagen, de 849 Testarossa, onthuld aan internationale media en klanten. De auto, die de SF90 Stradale in het gamma vervangt, is een plug-in hybride supersport berlinetta uitgerust met drie elektromotoren én een midden-achter gemonteerde twin-turbo V8, een combinatie die in totaal 1.050 pk levert, 50 pk meer dan de auto die hij vervangt.

De 849 Testarossa neemt zijn plaats in aan de top van Ferrari’s gamma dankzij zijn prestaties, zijn vermogen om de bestuurder maximale rijbeleving te bieden zonder ooit in te boeten op het gebied van rijcomfort of interieurraffinement, en zijn futuristische maar diep historisch gewortelde design. Deze auto is ontworpen voor de meest veeleisende klanten; zij die het allerbeste verlangen van een Ferrari. Het is ook de reden voor de terugkeer van een legendarische naam in de historie van Maranello, Testa Rossa, die voor het eerst werd gebruikt voor de 500 TR in 1956 om de kleur van de nokkenasdeksels van enkele van Ferrari’s meest extreme, high-performance en iconische racemotoren te beschrijven, voordat hij werd gebruikt als naam voor één van de beroemdste productiemodellen van het merk, de 1984 Testarossa.

Het hart van de 849 Testarossa is zijn achtcilinder twin-turbo verbrandingsmotor, die deel uitmaakt van de motorenfamilie die meerdere malen is bekroond met de International Engine of the Year award. Het blok is volledig opnieuw ontworpen om nieuwe prestatiepieken te bereiken (een indrukwekkende 830 pk aan maximumvermogen) en wordt gecombineerd met een geavanceerd hybridesysteem dat is afgeleid van Ferrari’s ongeëvenaarde autosportervaring. Eén van de meest in het oog springende innovaties is de nieuwe turbo, de grootste ooit voor een Ferrari productieauto, die een ongekende acceleratie mogelijk maakt. De hybridegroep, bestaande uit een elektromotor achter en twee units op de vooras, kan 220 pk leveren. De on-demand vierwielaandrijving en torque vectoring maximaliseren de prestaties onder alle omstandigheden.

Om de dynamische kwaliteiten en de feedback van de bestuurder op de limiet te verbeteren, is de 849 Testarossa (naast het brake-by-wire systeem van de nieuwste generatie) uitgerust met Ferrari’s ABS Evo controller, die samen met het nieuwe remsysteem de remprecisie en -consistentie onder alle omstandigheden verbetert. De veer- en demperafstelling is volledig herzien voor een beter gedrag op de grens van de grip. Dankzij een uitgebreide gewichtsvermindering van de componenten heeft de 849 Testarossa de beste vermogen-gewichtsverhouding ooit voor een productiemodel, omdat de enorme prestatieverhoging niet heeft geleid tot extra gewicht in vergelijking met de SF90 Stradale.

Ook vanuit een stilistisch oogpunt betekent de 849 Testarossa een revolutie in het concept van een Ferrari V8 berlinetta met midden-achter motor: de inspiratie die is gehaald uit 1970 Sports Prototypes zorgt samen met de scherpe en geometrische lijnen voor een uniek en tijdloos design. De synergie tussen vorm en functie heeft indrukwekkende aerodynamische prestaties mogelijk gemaakt: de totale downforce van 415 kg bij 250 km/u betekent een toename van 25 kg ten opzichte van de SF90 Stradale en zorgt voor 15% meer koelvermogen voor de aandrijflijn en de remmen.

De cockpit is nog meer op de bestuurder gericht en nog ergonomischer dan voorheen: het centrale tunnel met de geïntegreerde versnellingspook, geïnspireerd op de F80, verbetert de positionering van componenten en maakt ze beter toegankelijk. Het nieuwe stuurwiel, uitgerust met tastbare knoppen (waaronder de iconische startknop voor de motor), verhoogt de rijervaring terwijl de hoge functionaliteit van de nieuwste generatie Ferrari-stuurwielen behouden blijft. Tot slot maakt een nieuw HMI-systeem de interactie met de auto nog eenvoudiger en intuïtiever.

AANDRIJFLIJN

De 849 Testarossa is uitgerust met een plug-in hybride (PHEV) systeem dat bestaat uit de 830 pk sterke twin-turbo V8 motor gecombineerd met drie elektromotoren, een hoogspanningsaccu en een omvormer die samen een totaal vermogen leveren van 220 pk. Dit systeem brengt het totale vermogen van de aandrijflijn op 1050 pk, een absoluut record voor een productie-Ferrari. De architectuur van de plug-in hybride aandrijflijn van de 849 Testarossa is ontworpen om maximale prestaties, voertuigdynamiek en bruikbaarheid te garanderen.

VERBRANDINGSMOTOR

De verbrandingsmotor van de 849 Testarossa (projectcode F154FC) is de nieuwste versie van Ferrari’s veelvuldig bekroonde twin-turbo V8. Hij produceert 830 pk met een specifiek vermogen van 208 pk/l, een toename van 50 pk ten opzichte van de vorige versie. Deze prestatie is geleverd met behoud van dezelfde cilinderinhoud en een volledige herziening van de componenten, waaronder de geheel nieuwe turbocompressor, cilinderkoppen, motorblok, uitlaatspruitstukken, inlaatplenums, titanium bevestigingsmiddelen, kleppentreinsysteem en brandstofrail.

Er is gekozen voor een nieuwe, grotere turbocompressor met lagers met lage wrijving die zijn afgeleid van de F80 en een innovatief hitteschild op het turbinehuis dat is geïnspireerd op de 296 GT3 om het thermisch beheer in het motorcompartiment te verbeteren. De compressorwielen en de turbine zijn geoptimaliseerd qua materialen en aerodynamica en er is een verfijnde kalibratiestrategie geïntroduceerd, allemaal om het turbogat te minimaliseren en het reactievermogen van de motor te behouden. De intercooler is geoptimaliseerd op om de vermogenstoename te beheren en de thermische efficiëntie te verbeteren.

De toename van het motorvermogen is bereikt zonder noemenswaardig gewichtsverlies dankzij bewerkingen die zijn geïnspireerd op racemotoren, lichtere nokkenassen en het gebruik van titanium schroeven, waardoor de gewicht/vermogensverhouding met bijna 10% is verbeterd ten opzichte van de SF90 Stradale.

De diameter van de kanalen van het Inconel® uitlaatspruitstuk is met 20% toegenomen en de lengte met 10% om de prestaties te verbeteren en het typische timbre van de Ferrari-sound te produceren. De toepassing van een flexibele Inconel verbinding beheerst extreem hoge temperaturen zonder het gewicht te verhogen. Het uitlaatsysteem integreert GPF’s en een keramische matrix van de nieuwe generatie voor de katalysatoren, waardoor de lay-out ongewijzigd blijft en wordt voldaan aan de wettelijke eisen zonder dat de massa significant toeneemt.

De 849 Testarossa maakt voor het eerst gebruik van secundaire legeringen van gerecycled aluminium voor de gietstukken van de motor (cilinderkop, carter en carterpan), waardoor de CO₂-uitstoot per kilogram gebruikt aluminium met maximaal 80% wordt verminderd, wat neerkomt op een vermindering van 0,4 ton CO₂-equivalent per auto.

ELEKTROMOTOREN EN HYBRIDESYSTEEM

De 849 Testarossa heeft een PHEV-architectuur die is afgeleid van de SF90 Stradale, waarbij de V8-verbrandingsmotor wordt gecombineerd met drie elektromotoren, die gezamenlijk 220 pk leveren. Twee daarvan bevinden zich op de vooras en vormen het RAC-e (electronic cornering set-up regulator) systeem dat het 4WD systeem en torque vectoring mogelijk maakt voor maximale tractie en efficiëntie bij het uitkomen van bochten. De derde elektromotor, de MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), zit op de achteras en is rechtstreeks afgeleid van de ervaringen van de Scuderia in de Formule 1.

Het hele systeem is herzien om de prestaties en het rijcomfort te verbeteren, met een geoptimaliseerde kalibratie om in synergie te werken met de verbrandingsmotor. Het regelsysteem bevat ook een nieuwe actieve dempingsfunctie om het stationair draaien van de motor te reguleren en de overgang tussen de thermische en elektrische werkingsfase te verbeteren. De koeling settings van de elektromotoren zijn geoptimaliseerd en zorgen voor een hoger thermisch rendement van 10-12 °C. Hierdoor blijven de elektrische prestaties langer constant, zelfs bij intensief gebruik.

De regeneratiestrategie tijdens het remmen is herzien om het pedaalgevoel nog verder te verbeteren, waardoor de pedaalslag nog soepeler en effectiever wordt. De regeneratieve interventie is progressiever en natuurlijker, waardoor de consistentie tussen elektrische en hydraulische vertraging nog verder is verbeterd. De managementstrategieën van de accu en de elektromotor zijn gekalibreerd op basis van vier elektrische rijmodi die via de eManettino kunnen worden geselecteerd – eDrive, Hybrid, Performance en Qualify – waardoor de prestaties onder alle omstandigheden worden geoptimaliseerd. In de eDrive-modus kan de auto tot 25 kilometer uitsluitend elektrisch rijden dankzij de 7,45 kWh lithium-ion batterij die in het chassis is geïnstalleerd om een laag zwaartepunt en optimale gewichtsbalans te garanderen.

GELUID

De 849 Testarossa introduceert een nieuwe geluidsdimensie die de essentie van de auto weerspiegelt, met een krachtig en puur karakter. Het timbre van de nieuwe V8 turbo is geoptimaliseerd voor een herkenbare akoestische signatuur onder alle rijomstandigheden, met behoud van de kenmerkende harmonische sound van Ferrari’s V8.

Het geluidsniveau is verhoogd bij alle snelheden, met speciale aandacht voor de rijkdom en zuiverheid van het geluid in het lage en middengebied. Het doel was om de heldere tonen van de edele verbrandingsordes (veelvouden van orde 2) te versterken tijdens het accelereren. Op weg naar de begrenzer van 8.300 tpm manifesteert het vermogen van de aandrijflijn zich explosief, met een meeslepende ervaring van geluid, acceleratie en vibraties, benadrukt door de vlakke krukasarchitectuur.

De nieuwe schakelstrategie, overgenomen van de SF90 XX Stradale, is herzien om een nog vollere sound te genereren tijdens het opschakelen, bij het rijden onder vollast. Dit effect is bereikt dankzij een nieuwe motorkalibratie die in synergie werkt met de besturingslogica van de versnellingsbak, waarbij de volgorde van de versnellingen en de druk in de verbrandingskamer worden geoptimaliseerd om de geluidsintensiteit tijdens het accelereren te maximaliseren. De aansturing is actief vanaf gemiddelde belastingen en toerentallen, waardoor het effect van een raceschakeling terugkeert met een karakteristiek timbre van de motor bij het optrekken. Het schakelen wordt nog extremer vanaf de ‘Race’-stand van de Manettino.

AERODYNAMICA

De belangrijkste doelstellingen van het aerodynamische ontwerp van de 849 Testarossa waren het optimaliseren van de thermische prestaties en het vergroten van de downforce, waarbij inspiratie en referentie werd geput uit historische en hedendaagse raceoplossingen, zoals die van de 512 S, de 512 M en de FXX-K. De 849 Testarossa genereert een totale neerwaartse druk van 415 kg bij 250 km/u, een toename van 25 kg ten opzichte van de SF90 Stradale, terwijl de koelprestaties met 15% verbeteren.

Het volume van de flanken van de carrosserie is geoptimaliseerd om de hoeveelheid lucht die naar de intercoolers stroomt met 30% te vergroten. In het portier is een kanaal uitgesneden om het onderste deel van de intercooler te voeden, terwijl het onderste oppervlak van de inlaat is voorzien van een feature die het mogelijk maakt extra koellucht op te vangen. De zijdelingse luchtinlaatsierstukken lopen rond de carrosserie tot aan de dorpelafdekking en hebben een geprofileerde vorm met een bovenste hulpinlaat om de luchtstroom naar de koeloppervlakken van de radiatoren te maximaliseren. De zij-inlaat voedt naast de intercooler ook het remkanaal achter en de motorinlaat.

De voorste ondervloer, die verantwoordelijk is voor 35% van de totale downforce, is volledig opnieuw ontworpen. Drie paar cascadewervelgeneratoren maximaliseren de outwash en de inlaat, waardoor de downforce met 20% toeneemt ten opzichte van de SF90 Stradale. De uitholling van de zijlamellen en de kleine aerodynamische rand dragen bij aan de afvoer van de warme stroming uit het voorcompartiment en verminderen de compressie op de voorkant van de band, waardoor de luchtweerstand afneemt.

De hoekige voorbumper heeft geïntegreerde vinnen die de luchtstroom naar de voorste luchtinlaten helpen vergroten en wervelingen genereren die nuttig zijn voor het afvoeren van de stroming uit de wielkast. De splitter (ook groter van formaat) bevat een flick, geïnspireerd op de SF90 XX Stradale, die verantwoordelijk is voor 10% van de downforce aan de voorkant.

De achterkant heeft een twin-tail architectuur, geïnspireerd op de 512 S, met twee vleugeldelen (twin tail genoemd) die gebruikmaken van de high-energy stroming die rond de bovenkant van de gespierde achterste wielkasten loopt om 10% van de downforce aan de achterkant te genereren. De actieve achterspoiler, afgeleid van die van de SF90 Stradale en de 296 GTB, is geïntegreerd in de carrosserie en wordt aangestuurd door een kinematische oplossing die 2 kg lichter is. Hij kan in minder dan een seconde schakelen tussen Low Drag en High Downforce configuraties. In de High Downforce-configuratie helpt hij tot 100 kg downforce te genereren bij 250 km/u, in synergie met de passieve elementen van de achterzijde.

De achterste onderkant heeft een diffuser met meerdere niveaus, een hangend onderste element en verticale elementen waarmee het zog van de wielen kan worden geïsoleerd. Wervelgeneratoren met een oversized structuur maximaliseren de expansie ter hoogte van de achteras. De downforce die wordt gegenereerd door de ondervloer achter is gelijk aan die van de SF90 Stradale, met een vermindering van de luchtweerstand van 10%.

THERMISCH SYSTEEM

De vermogenstoename van de verbrandingsmotor met 50 pk vereiste een stijging van 15% in de capaciteit om thermische energie af te voeren. De koelradiatoren zijn opnieuw ontworpen met een asymmetrische geometrie, waardoor het oppervlak met 18% is toegenomen. De radiateur voor de hybridecomponenten is aangepast aan het nieuwe voorste volume. De intercooler aan de zijkant, overgenomen van de F80, heeft een 19% groter oppervlak en een kleinere hellingshoek om de hoogte in het chassis te verkleinen.

De luchtinlaat aan de voorkant is met 18% vergroot om de luchtstroom naar de uitstralende massa’s te maximaliseren. De luchtinlaat voor de voorrem is geïntegreerd in het bovenste deel van het kanaal, dat wordt gescheiden door een horizontaal deel. De interne verticale schotten voorkomen dat de stromen zich vermengen, wat bijdraagt aan de structurele stevigheid van de bumper, terwijl de behuizing van de parkeersensor ervoor zorgt dat de stroming naar de reminlaat en de radiateur wordt geleid.

De luchtopeningen op de wielkasten en onder de vloer zijn verplaatst en geoptimaliseerd: een vortexgenerator bevordert de afzuiging vanuit de centrale louvres, terwijl een aerodynamische rand de stroming vanuit de zijlouvres maximaliseert. Aan de achterkant maken drie sleuven en een ventilatieopening op de bumper gebruik van de onderdruk van het kielzog om de luchtafvoer vanuit het motorcompartiment te vergroten. De achterste wielkast, geïnspireerd op die van de Ferrari Purosangue, draagt bij aan de afvoer van hogedruklucht in de wielkast en vermindert de luchtweerstand.

Twee sleuven op het onderdek bij de spoiler en drie op de achterbumper zorgen voor ventilatie van het motorcompartiment en koeling van de elektronica in de achterbumper. Het remkoelsysteem is verbeterd om het toegenomen remvermogen aan te kunnen (+2% aan de voorkant en +15% aan de achterkant): aan de voorkant garanderen de in het kanaal geïntegreerde luchtinlaat en de speciale behuizing van de bevestigingsbeugel van de olieleidingen een 15% hogere stroomsnelheid naar de remklauw, terwijl een deflector onder de onderste wishbone, gevoed door de diffuser aan de voorkant, bijdraagt aan de ventilatie van de remschijf. Aan de achterzijde is de luchtinlaat geïntegreerd in de flank van de auto, waardoor de toevoer naar de nieuwe remklauw met 70% toeneemt.

VOERTUIGDYNAMICA

De voertuigdynamica van de 849 Testarossa is ontwikkeld met als doel de absolute prestaties, consistentie en toegankelijkheid ervan te verbeteren, en tegelijkertijd een hoog niveau van rijplezier te behouden. Het project nam de SF90 Stradale als referentie en richtte zich op het vergroten van het vermogen, de grip en de respons van de banden, de efficiëntie van het remsysteem en de evolutie van de elektronische besturing door middel van het digitale Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) systeem, om zelfs de meest veeleisende bestuurders maximale rijplezier te bieden.

Bij de ontwikkeling van het rijgedrag van de 849 Testarossa hebben de ingenieurs van Ferrari, zoals gebruikelijk, de feedback voor de bestuurder gedefinieerd aan de hand van vijf indicatoren: laterale en longitudinale acceleratie, versnelling, remmen en geluid. De laterale acceleratie werd geoptimaliseerd door te werken aan de geometrie van de ophanging en het beheer van de elektronische voertuigdynamische besturing om een snellere respons te geven op de input van het stuurwiel en de mechanische grip van de achteras te verbeteren. De acceleratie in de lengterichting profiteert van een snellere reactie op het gaspedaal en de toename van het maximaal beschikbare vermogen. De schakelstrategie is verfijnd voor een progressiever gevoel en kortere schakeltijden. De remwerking is verbeterd, net als het pedaalgevoel en de veerweg, dankzij de introductie van ABS Evo dat is ontwikkeld voor de SF90 XX Stradale. Het geluid is gekalibreerd voor een nauwkeurige weergave van de gasrespons in termen van kwaliteit over het hele toerenbereik.

Het FIVE-systeem vertegenwoordigt een belangrijke evolutie in dynamische besturing. Het is een schattingssysteem dat in staat is een digitale tweeling te creëren die het gedrag van de auto in realtime nabootst, op basis van een vereenvoudigd wiskundig model dat gevoed wordt door echte metingen (acceleratie, 6D-sensor). FIVE schat nauwkeurig prestatiekenmerken die niet direct kunnen worden gemeten, zoals de snelheid (met een foutmarge van minder dan 1 km/u) en de gierhoek (marge van minder dan 1°) van het voertuig, waardoor de tractiecontrole, het elektronische differentieelsysteem en het e4WD-systeem worden verbeterd. Deze schattingen worden doorgegeven aan alle sturingen van de voertuigdynamica, waardoor de respons nauwkeuriger en herhaalbaarder wordt.

Het ABS Evo gebruikt bijvoorbeeld de FIVE-instellingen om de beoogde slip van de vier wielen te bepalen en de remverdeling te optimaliseren. Het systeem is actief in alle posities van de Manettino en in alle gripomstandigheden. De verbeterde snelheidsschatting maakt het mogelijk om de langskracht van de banden beter te benutten, zowel bij rechtuit remmen als bij gecombineerd remmen (remmen en dan insturen), waardoor de spreiding als gevolg van onderdeeltoleranties of omgevingsvariabiliteit wordt verminderd. Het resultaat is later, harder remmen dat beter herhaalbaar is dan bij de SF90 Stradale, met een niveau van elektronische controle-efficiëntie dat hoger is dan in welke andere auto uit het Ferrari-gamma dan ook.

Het remsysteem is ook volledig herzien om het hogere prestatieniveau aan te kunnen. Er zijn grotere schijven en remblokken rondom, terwijl de voorschijven geoptimaliseerde ventilatiekanalen hebben en de nieuwe remklauwen achter zijn geoptimaliseerd om het thermisch beheer en de stijfheid te verbeteren. De synergie tussen deze componenten garandeert thermische efficiëntie, structurele sterkte en consistente prestaties, zelfs bij langdurig gebruik.

De 849 Testarossa heeft een speciale onderstelafstelling en kinematica, geoptimaliseerd voor weggedrag op de limiet. De zijdelingse prestaties zijn met 3% toegenomen ten opzichte van de SF90 Stradale, dankzij de nieuwe banden en de specifieke afstelling, waardoor ook het gewicht van de vering met 35% is afgenomen. De rolhoek is met 10% verlaagd, waardoor de carrosseriebewegingen beter worden beheerst en de aerodynamische voordelen en het dynamische camber worden gemaximaliseerd. De demping van de schokdempers is geoptimaliseerd door middel van virtuele en fysieke sessies, waarbij zowel op de weg als op het circuit werd gereden.

De toename in de langsacceleratie in de derde versnelling ten opzichte van de SF90 Stradale, die merkbaar is vanaf 5.500 tpm, is het gecombineerde resultaat van de verbeterde gewicht/vermogensverhouding, de toegenomen prestaties van de verbrandingsmotor bij hoge toerentallen en de specifieke tuning van de totale vermogensafgifte. Deze verbetering werd bereikt zonder afbreuk te doen aan de respons in het lage toerengebied.

Ondanks de introductie van componenten om de prestaties te verbeteren, waardoor het gewicht met meer dan 20 kg zou zijn toegenomen, weegt de 849 Testarossa evenveel als de SF90 Stradale, dankzij uitgebreid werk aan het lichter maken van de massa. Het resultaat is de beste vermogen-gewichtsverhouding die ooit door een model uit de serie is bereikt.

BANDEN

De banden zijn, zoals gebruikelijk bij Ferrari, mede ontwikkeld door middel van intensief verfijningswerk in samenwerking met Michelin, Pirelli en Bridgestone. Deze gezamenlijke ontwikkeling heeft specifieke oplossingen opgeleverd voor de meest uiteenlopende behoeften. De beschikbare typen zijn Michelin Pilot Sport Cup2R (op aanvraag), Michelin Pilot Sport Cup2 (Assetto Fiorano), Pirelli PZero R (standaard) en Bridgestone Potenza Sport (standaard, ook in runflat versie). Elke oplossing is mede ontworpen door middel van gezamenlijke virtuele en fysieke sessies om optimale prestaties in verschillende contexten te garanderen, met de nadruk op het behouden van rij-emoties, het verhogen van pure prestaties en gedrag in middelzware gripomstandigheden. De afmetingen zijn 265/35 R20 voor en 325/30 R20 achter.

ADAS

De hulpsystemen voor de bestuurder zijn geïntegreerd om het comfort en de veiligheid te verhogen en grijpen alleen in noodsituaties en op de minst ingrijpende manier in, alleen wanneer de bestuurder het nodig heeft. Ze zijn volledig configureerbaar via de menu’s in het instrumentenpaneel en hebben onder andere Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Automatisch noodstopsysteem met fietsersdetectie, Blind Spot Detection, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Automatic High Beam, Traffic Sign Recognition, Surround View, Rear Cross Traffic Alert en vermoeidheidsmonitoring voor de bestuurder.

EXTERIEUR STYLING

De 849 Testarossa is ontwikkeld door het Ferrari Styling Centre onder leiding van Flavio Manzoni, waarbij de vorm van de SF90 Stradale radicaal is veranderd en de nadruk is gelegd op de technologische en prestatiekenmerken van de auto. De stilistische taal ontwikkelt een architectonische en futuristische richting, met een balans tussen sculpturale vormen en grafische elementen. De verticale en dwarse lijnen genereren een ongekend visueel schema, geïnspireerd door de luchtvaart en de Sports Prototypes uit de jaren 1970.

De flank wordt gedomineerd door de deur met een driedimensionale modellering die begint bij de belangrijkste vouwlijn. De diep uitgesneden bovenkant van de deur heeft een complexe driedimensionaliteit die nog nooit eerder is bereikt op een standaard productieauto en herdefinieert de relatie tussen de carrosserie en het interieur. Het paneel is gemaakt van één enkele aluminiumlegering dankzij de geavanceerde fabricageprocessen van Ferrari.

Het kenmerkende van het deurontwerp is de manier waarop het wordt gebruikt als een aerodynamisch kanaal, waardoor het een onderscheidend momentum en architectuur krijgt. De contrasterende zwarte verticale zij-inlaat voert lucht naar de intercooler en bevat een extra inlaat, waardoor de architectonische afdruk wordt versterkt en het concept van driedimensionale livery wordt geïntroduceerd. De vouwlijn loopt door naar achteren, wat leidt tot een dubbel staartontwerp dat is geïnspireerd op de 512 S en dat de visuele perceptie van de cabine verandert.

De voorkant heeft gestructureerde volumes die doen denken aan de geometrieën van Ferrari uit de jaren 1980. Een brugachtige horizontale fascia verbindt de koplampen en herinnert aan het stylingthema dat al werd gebruikt op de Ferrari 12Cilindri en F80. Dit element creëert een nieuwe verhouding tussen volumes en leegtes in de oppervlaktebehandeling die een spoilereffect over de hele breedte creëert. De carrosseriekleurige flicks en de zwarte splitter completeren het onderste deel van de bumper en versterken de technische en aerodynamische eigenschappen.

De achterzijde wordt gedomineerd door de twee vinnen die geïnspireerd zijn op de 512 S en die, geïntegreerd met de actieve vleugel, een gepatenteerde aerodynamische oplossing vormen. De gebeeldhouwde achterbumper onderstreept de sportieve houding van de auto en benadrukt de breedte, terwijl het centrale deel wordt gekenmerkt door de modellering rond de iconische ronde uitlaatpijpen. De achterzijde wordt gecompleteerd door een diffuser over de volle breedte, die in het midden zeer uitgesproken is en het gevoel van extreme prestaties versterkt.

In bovenaanzicht is de extreem strakke compositievorm van de auto zichtbaar. De flicks die uit de voorbumper steken, samen met de twee achterste vinnen, bepalen op harmonieuze wijze de omtrek van de auto. Het achterscherm is visueel geïntegreerd in de twee achterste secties, wat het voorwaartse effect van de cabine nog eens onderstreept.

De gesmede velgen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de afdeling aerodynamica. Prominente aerodynamische profielen met uitgebreide diamantgeslepen behandeling optimaliseren de luchtafvoer uit de wielkast en controleren het zog. De geometrieën maken uitgebreide esthetische en functionele aanpassingen mogelijk.

STYLING INTERIEUR

Het interieur van de 849 Testarossa is een synthese tussen de lay-out van een berlinetta met een horizontaal dashboard en de cockpit van een eenzitter. De bovenkant van het dashboard heeft een zwevend effect met ‘C’-vormige ventilatieopeningen omlijst door aluminium. Tussen het bovenste en onderste deel bevindt zich een contrasterende horizontale band waarin de belangrijkste bedieningselementen en het scherm voor de passagier zijn geïntegreerd. Het onderste deel van het dashboard wordt gekenmerkt door een constructie waarin de bedieningsfuncties zijn geïntegreerd, met de op de F80 geïnspireerde poort geïntegreerd in een zwevende positie in het gedeelte aan de stuurwielzijde.

De lay-out van de middentunnel is opnieuw ontworpen om de secundaire commando’s rationeler en minimalistischer te verdelen. Het thema van het centrale element is terug te vinden op de deurpanelen, waar een woofer met een aluminium rooster is verwerkt. Hetzelfde element herbergt ook de portiergreep.

Het interieurontwerp is erop gericht de ruimte te optimaliseren en de ergonomie te verbeteren. De toegankelijkheid is verbeterd door de breedte van de onderkant van het deurpaneel en de aangrenzende gebieden te verkleinen, waardoor extra ruimte vrijkomt voor de achterbank en het dashboardkastje aan passagierszijde.

De stoelen zijn verkrijgbaar in twee versies: comfort, met een voorgevormde behandeling van de bekleding en een styling die past bij de geometrie van de cockpit, en een racekuip van koolstofvezel, met sportieve zijsteunen voor een ideale zijdelingse ondersteuning. Beide versies zijn het resultaat van een gecombineerde studie naar ergonomie en stijl.

HMI

Het stuurwiel van de 849 Testarossa integreert digitale en analoge functies: de mechanische bedieningselementen die al te zien waren op de F80 zijn overgenomen, waaronder de iconische knop voor het starten van de motor, terwijl het digitale cluster een snelle herconfiguratie van de elektrische rijmodi mogelijk maakt (via de eManettino).

De gebruikersinterface is ontworpen om functies rond de bestuurder te concentreren, met een omhullend effect dat ook het deurpaneel en de middentunnel omvat. De passagiersruimte neemt dit effect formeel over, maar minder expliciet. Connectiviteit wordt gegarandeerd door compatibiliteit met Apple CarPlay® en Android Auto®, terwijl draadloos opladen voor smartphones is geïntegreerd in de middentunnel. De auto is ook uitgerust met het MyFerrari Connect systeem, waarmee de auto op afstand kan worden bewaakt via een speciale App.

ASSETTO FIORANO

Het Assetto Fiorano uitrustingsniveau is een optionele configuratie van de 849 Testarossa met exclusieve inhoud die niet op de standaard auto kan worden geleverd. Het is ontwikkeld om de dynamische en aerodynamische prestaties van de auto te maximaliseren. De Assetto Fiorano-specificatie zorgt voor een algehele gewichtsvermindering van ongeveer 30 kg, dankzij het uitgebreide gebruik van composietmaterialen zoals koolstofvezel en titanium. Specifieke onderdelen zijn onder andere de nieuwe lichtgewicht buisvormige kuipen bekleed met zwart Alcantara©, die ongeveer 18 kg besparen ten opzichte van de standaard stoelen, en 20″ koolstofvezel velgen die de onafgeveerde massa verminderen en het reactievermogen bij accelereren en remmen verbeteren.

Vanuit aerodynamisch oogpunt brengt de Assetto Fiorano uitrusting ook substantiële veranderingen met zich mee. De voorkant wordt gekenmerkt door grotere flicks en de voorste ondervloer is uitgerust met een extra paar wervelgeneratoren, die de plaatselijke aanzuiging vergroten en zorgen voor een perfecte aerodynamische balans. Aan de achterkant vervangen twee dubbele vleugels de dubbele vinnen: dit zijn spoilers met daarop aerodynamische profielen met een hoge incidentie, geplaatst tussen twee verticale eindplaten. Deze oplossing maakt het mogelijk om de verticale downforce te verdrievoudigen ten opzichte van die van de twee vinnen, zonder dat de luchtweerstand daar noemenswaardig onder lijdt.

De voertuigdynamica is geoptimaliseerd met stijvere Multimatic schokdempers, veren die 35% lichter zijn en een rolhoek die 10% lager is, waardoor de carrosseriebeheersing en aerodynamische efficiëntie zijn verbeterd. Voor het eerst is het ook mogelijk om de Assetto Fiorano specificatie uit te breiden met een liftfunctie voor, wat in dit geval betekent dat de semi-actieve Magnaride ophanging behouden blijft. Tot de beschikbare banden behoren de Michelin Pilot Sport Cup2-banden, specifiek voor deze versie en ontwikkeld voor meer grip, consistentie en prestaties in sportieve rijomstandigheden. De Assetto Fiorano uitrusting kan verder worden aangevuld met een exclusieve kleurstelling, verkrijgbaar in twee kleurvarianten – Bianco Cervino en Rosso Corsa – met een getrapte achtergrond, die het klassieke thema van de dubbele lengtestrepen opnieuw interpreteert met een getrapte werking. Het motief begint aan het einde van de motorkap, kruist het dak en eindigt dan op het achterdek, wat een sterk gevoel van dynamiek en moderniteit opwekt.

PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN

De 849 Testarossa biedt een breed scala aan personaliseringsopties die zijn ontworpen om het sportieve karakter en de stilistische identiteit van de auto te versterken. Tot de belangrijkste innovaties behoren twee nieuwe kleuren die speciaal voor deze gelegenheid zijn ontwikkeld: Rosso Fiammante, een technologische evolutie van de historische pasteltint Rosso Corsa, verrijkt met een metallic effect dat wordt verkregen via een proces dat warme en schitterende reflecties geeft onder zonlicht. De tweede is Giallo Ambra, een intense en warme kleur met roodachtige tinten, geïnspireerd op de diepte en chromatische rijkdom van natuurlijk amber.

Voor het interieur is een nieuwe Alcantara bekleding geïntroduceerd met de naam Giallo Siena, ontworpen om te harmoniëren met het Giallo Ambra exterieur. Deze verfijnde en sportieve tint draagt bij aan een moderne en tegelijkertijd ontspannen omgeving in het interieur.

De gesmede velgen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de aerodynamische afdeling, zijn ook aanpasbaar. Dankzij de geraffineerde geometrie is er keuze uit verschillende configuraties en is de esthetiek aan te passen aan de persoonlijke smaak.

7 JAAR ONDERHOUD

Ferrari’s ongeëvenaarde kwaliteitsnormen en toenemende focus op klantenservice liggen ten grondslag aan het uitgebreide zevenjarige onderhoudsprogramma dat wordt aangeboden bij de 849 Testarossa. Dit programma is beschikbaar voor het hele gamma en dekt al het reguliere onderhoud voor de eerste zeven jaar van de levensduur van de auto. Dit onderhoudsprogramma voor Ferrari’s is een exclusieve service die klanten de zekerheid geeft dat hun auto door de jaren heen optimaal en veilig blijft presteren. Deze zeer speciale service is ook beschikbaar voor eigenaren van pre-owned Ferrari’s.

Regelmatig onderhoud, originele reserveonderdelen en nauwgezette controles door personeel dat rechtstreeks is opgeleid in het Ferrari Training Centre in Maranello met behulp van de modernste diagnoseapparatuur, zijn slechts enkele van de belangrijkste voordelen van het Genuine Maintenance Programme. De service is beschikbaar op alle markten wereldwijd en bij alle Dealers in het Officiële Dealership Netwerk.

Ferrari biedt een breed scala aan aftersales diensten en er zijn nu twee programma’s, genaamd Garantie-uitbreiding Hybride en Power Hybride, gericht op het voldoen aan de behoeften van klanten die de prestaties en perfectie van hun hybride Ferrari sportauto’s in de loop der tijd willen behouden. Eigenaars van een PHEV krijgen al vijf jaar garantie op de hybride componenten. Als ze kiezen voor het Warranty Extension Hybrid programma, profiteren ze niet alleen van een door de fabriek ondersteunde, all-inclusive verlengde garantie die de hele auto dekt, maar als ze de garantie verlengen tot het achtste jaar, wordt het hoogspanningsbatterijpakket (HVB) zonder extra kosten vervangen.

De nieuwe Power Hybrid biedt klanten in plaats daarvan de mogelijkheid om de fabrieksgarantie op alle belangrijke onderdelen van de aandrijflijn, inclusief die van het hybridesysteem, te verlengen van jaar 8 tot en met jaar 16, en voorziet opnieuw in de vervanging, zonder extra kosten, van het hoogspanningsbatterijpak (HVB) vanaf jaar 16.