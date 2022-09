Ferrari Purosangue: uniek in zijn soort

Na jaren van speculaties door de internationale autogemeenschap heeft Ferrari vandaag in de prachtige, sfeervolle omgeving van het Teatro del Silenzio in Lajatico (Pisa) de Purosangue onthuld; de eerste vierpersoons vierdeurs ooit in de 75-jarige historie van het merk met het steigerende raspaard.

Sinds de beginjaren van het merk hebben 2+2-modellen (auto’s met twee voorstoelen en twee kleinere zitplaatsen achterin) altijd een belangrijke rol gespeeld in de strategie van Ferrari. Vele Ferrari’s hebben indrukwekkende prestaties gecombineerd met comfort op topniveau; een pijler onder hun succes. Nu, als kroon op 75 jaar aan toonaangevend research, heeft Ferrari een auto gecreëerd die uniek is op het wereldpodium. Niet alleen gaan prestaties, rijplezier en comfort in perfecte harmonie samen; de Purosangue weerspiegelt tevens het iconische DNA van Ferrari. Wat ook de reden is waarom hij de naam Purosangue – Italiaans voor ‘volbloed’ – draagt.

The Purosangue ontstijgt de markt dankzij zijn performance en comfort. Het is de enige auto met deze proporties die is voorzien van een midden-voor gemonteerde atmosferische V12. Deze meest iconische krachtbron uit Maranello debuteert in deze compleet nieuwe hoedanigheid om er zeker van te zijn dat de Purosangue meer vermogen levert dan welke andere auto in dit segment dan ook (725 pk). Daarbij garandeert hij de fantastische sound van Ferrari. Bovendien levert de motor 80% van zijn koppel al bij zeer lage toeren, voor een uniek rijplezier onder alle omstandigheden.