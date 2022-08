Dit herenkapsel met mullet voor herfst winter 2022 is übercool

Kapsels mannen herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Het herenkapsel met mullet is terug. Het mag dan geen coupe zijn waar iedereen mee wegloopt, we blijven dit kapsel ook in de haartrends voor de heren voor herfst winter 2022 2023 zien.

De mullet haartrend maakte een enorme comeback in 2019 en 2020. Op de catwalks wemelde het van de heren met een ‘nektapijtje’. Het leek er toen op dat deze trend enorm zou gaan doorzetten.

Maar daar kwam het niet van. Hoe de kappers en hair stylisten ook wegliepen met de nieuwe mullet, onder het grote publiek sloeg deze haarstijl niet aan (iets wat ook te maken kan hebben gehad met de covid epidemie die in die periode de hele wereld bezighield).

Maar enige vooruitgang heeft het matje wel geboekt. Het lijkt erop dat het – zij het voor weinigen – een blijvertje is. Helemaal uit beeld is het in ieder geval niet verdwenen en ook tijdens de laatste modeweken zagen we nektapijtjes op de catwalks en onder het modepubliek.

Zoals de jongeman op onze streetstyle foto’s. Zeg nu eerlijk, zo’n mullet coupe is toch echt übercool. Het haar is in lange lagen geknipt, met – juist ja – een duidelijk langere achterkant.

Ook de bakkebaarden zijn lang en ietwat ‘puntig’ naar buiten gestyled. Let verder op de shield zonnebril (op zich al een enorme trend) die òver het haar wordt gedragen.

Aan de voorkant is het haar wat langer zodat het als een soort pony gedragen kan worden die dan weer net op de rand van de shield bril valt.

Zoals altijd, gaat het allemaal om vorm en balans. Voor deze coupe moet je haar goed geknipt maar ook goed gestyled zijn. Voor het kapsel op deze foto gebruik je een product met een wat matte finish, bijvoorbeeld een mud.

Bekijk de foto’s van dit coole herenkapsel met mullet maar eens en laat je inspireren.

