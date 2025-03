Lotus vernieuwt Emira line-up en introduceert prestatiegerichte Turbo SE

Lotus heeft de Emira line-up vernieuwd met de nieuwe, krachtigere Emira Turbo SE die zich naast de Emira V6 positioneert. Samen bouwen de modellen voort op de sterke basis van de Emira First Editions die autoliefhebbers over de hele wereld in vervoering heeft gebracht. De Emira Turbo SE heeft een verbeterd prestatie- en designniveau, met behoud van de kenmerken waaraan de liefhebbers zijn gewend, zoals het indrukwekkende design met een opvallend lijnenspel en de bijbehorende opwindende prestaties.

Het verleden herleeft

De naamgeving van de nieuwe Emira Turbo SE is afkomstig uit de rijke geschiedenis van Lotus. De Emira Turbo SE is ook een eerbetoon aan het tijdperk waarin de turbo voor het eerst werd toegepast. Om precies te zijn in 1980, met de lancering van de Turbo Esprit, een van de eerste productiesportwagens die deze technologie gebruikte. Verder verwijst de Emira Turbo SE naar een tijdperk waarin ‘SE’ oorspronkelijk als optioneel ‘Special Equipment’-pakket werd geïntroduceerd op de Type 14 Elite. Het werd ook gebruikt voor de Elan Type 26, Elan SE Turbo, Lotus Cortina en de Elan S3, Elan S4 en Plus 2. Daarnaast heeft Lotus van oudsher de SE-aanduiding gebruikt om een hoger vermogen en meer standaarduitrusting aan te duiden, met de Esprit Turbo SE, Excel SE, Elan SE en de Europa SE als voorbeelden van die filosofie. Om trouw te blijven aan de Lotus ‘SE’ naamgeving, neemt de Emira Turbo SE de ‘SE’ over om het hogere niveau van prestaties en uitrusting weer te geven.

Verbeterde prestaties

Aangedreven door een 4-cilinder turbomotor* met variabele geometrie en een 8-traps DCT-versnellingsbak, beide afkomstig van technologiepartner AMG, heeft de Emira Turbo SE een vermogen dat is toegenomen tot 400 pk (+40 pk), met een koppelstijging van +50 Nm tot 480 Nm. De nieuwe prestatiecijfers staan ook gelijk aan een hogere topsnelheid van 290 km/u (+18 km/u) en een nóg snellere acceleratietijd van 0-100 km/u in slechts 4,0 seconden. Daarmee wordt Lotus’ Emira-filosofie ‘For The Drivers’ tastbaarder dan ooit.

SE: Speciale uitrusting

De Emira Turbo SE wordt standaard geleverd met het Lotus Drivers Pack, inclusief instellingen voor het sportonderstel, opgewaardeerde, geventileerde en gegroefde remschijven en launch control.Naast de verbeterde prestaties beschikt de Emira Turbo SE ook over een aantal belangrijke ontwerpkenmerken. Deze omvatten standaard: nieuw afgewerkte 20-inch V-spaak gesmede Satin Grey-wielen, Zinc Grey-lak, Alcantara-hemelbekleding, rode remklauwen, de nieuwe ‘Emira Turbo SE’-badging, de nieuwe zwarte Lotus-branding, zwarte Lotus-badging en uitlaatpijpen. De nieuwe Lotus Emira Turbo SE kan nu worden besteld vanaf € 155.895.

Emira V6

Emira-klanten kunnen uiteraard nog steeds kiezen voor de Lotus Emira V6, die is uitgerust met een 400 pk supercharged 3,5-liter V6-motor* die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of een optionele automatische zesversnellingsbak. De Emira V6 beschikt over prestatiegerichte kenmerken zoals dwarsgegroefde en geventileerde remschijven, Goodyear Eagle F1 SuperSport-banden, Touring-vering en een sperdifferentieel (LSD) voor handgeschakelde modellen. Daarnaast bevat de Emira V6 diverse designkenmerken, waaronder hemelbekleding en A-stijlen bekleed met zwarte technische stof en nieuwe badging. De prijzen van de Lotus Emira V6 beginnen bij € 187.340.

Made in Hethel, UK

Net als veel van zijn voorgangers die er sinds 1966 van de band rolde, wordt de Emira-sportwagenreeks geproduceerd in de Britse fabriek van Lotus in Hethel. Na een investering van meer dan 100 miljoen Britse pond vindt de productie plaats in een state-of-the-art productiefaciliteit, waar onlangs de 10.000e Emira van de band rolde. De bouw van de 10.000e Emira is een bijzondere mijlpaal en het directe resultaat van de verbeterde productiecapaciteiten. De capaciteit in Hethel bedraagt met de productie van de Emira nu ongeveer 5.000 auto’s per jaar; fors meer dan de circa 1.500 exemplaren per jaar tien jaar geleden. Lotus heeft intussen al meer exemplaren van de Emira gebouwd dan van de Esprit – een auto die bijna drie decennia lang werd geproduceerd. De Emira is ‘Made in Hethel’, ondersteund door nieuwe processen en technologieën die de efficiëntie en bouwkwaliteit verbeteren – een echte ‘best of both worlds’-oplossing.

Matt Windle, Group VP & Managing Director Lotus Cars, zegt: “De Emira is een prachtig geproportioneerd model met een verbluffend design dat is geïnspireerd op de volledig elektrische hypercar Evija. Het is als het ware een ‘junior supercar’, met alle sensatie en opvallende eigenschappen die je terugvindt in de grotere modellen van Lotus, maar tegelijkertijd is het een alledaagse sportauto met hoog comfort en functionaliteit, afgeladen met de nieuwste technologie waar de liefhebbers van puur autorijden zo naar verlangen.” De vernieuwde Lotus Emira kan worden geconfigureerd op www.lotuscars.com.