Parels zijn de hotste street style mode trend voor winter 2023

Parelketting met dikke parels in de street style mode voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Of we het nu over influencers, modellen of modejournalisten hebben, parels zijn een hit onder het modevolk. Sterker nog, het is dé street style mode trend voor winter 2023.

Parelkettingen voor de heren voor winter 2023. Foto Charlotte Mesman

Eerlijk gezegd stonden wij wel even te kijken toen we een mannelijke influencer met een huge parelketting voorbij zagen komen. Het was een korte ketting met dikke grote parels, groter zelfs dan knikkers. Maar alles went. Ook parels om de nek of in de oren van de heren.

Dubbele parelketting. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk is het best wel leuk. Het ligt er maar aan hoe je het draagt. En wat voor een type je bent. De ene komt met een doorzichtig overhemd en een knoertdikke parelketting goed weg omdat er een soort hipster hoofd boven zit; de ander komt er goed mee weg omdat-ie een klein parelkettinkje met een T-shirt en een baseball cap combineert.

Fashion model met korte parelketting. Foto Charlotte Mesman

Het komt er dus altijd weer op neer hoe je het draagt. Waar het om gaat, is dat je niets zomaar klakkeloos uit de street style mode overneemt, hoezeer het ook een trend is. Maar dat je de looks interpreteert.

En dan kan zo’n parelketting of misschien één enkele oorbel met parel best een toegevoegde waarde voor je outfit betekenen.

Pareloorbel in de street style mode. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de street style foto’s maar eens. Wij schoten deze plaatjes bij Etro tijdens de Milan Fashion Week van afgelopen juni. Maar ook op de street style locaties bij andere modeshows zagen we veel parels voorbijkomen.

We zijn benieuwd welke durfkonten er in Nederland mee komen. Maar volgens ons hebben parels hier ook wel een kans. We verwachten niet dat parels het in ons landje tot de hotste street style mode trend voor winter 2023 zullen schoppen maar we dagen jullie uit je er eens aan te wagen.