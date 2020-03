Puistjes na het scheren

Het doel van scheren is een gladde en schone huid maar soms pakt dat anders uit. De huid kan geïrriteerd raken, er kunnen puistjes ontstaan en de huid kan zelfs lelijk onsteken. Wat kun je doen om scheerongemakken te voorkomen of te verhelpen?

Het scheren van de gezichtshuid kan irritatie of zelfs folliculitis veroorzaken. Vooral mannen met een gevoelige huid, met acne of met atopische dermatitis hebben hier vaker last van.

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om de huid tijdens het scheren te beschermen met een speciaal scheerproduct. Een goed scheerproduct maakt het huidoppervlak gladder waardoor het mesjes gemakkelijker door de haren glijdt en schrammen en sneetjes worden voorkomen.

Gebruik bij voorkeur een delicaat scheerproduct en vermijd agressieve producten die de natuurlijke huidvetten zouden kunnen aantasten. Deze vetten hebben op zich al te lijden van de scheerprocedure omdat oppervlakkige huidcellen tijdens het scheren verwijderd worden.

Een antibacterieel product kan verder helpen om de proliferatie van bacteriën zoveel mogelijk tegen te gaan (en dus ontstekingen te voorkomen). Verder is het heel belangrijk om altijd een scherp en schoon mesje te gebruiken en met de groeirichting van de haartjes mee te scheren.

Verzorg je huid na het scheren met een kalmerende en hydraterende crème. Heb je regelmatig last van folliculitis, dan kan een antibacteriële crème na het scheren uitkomst brengen. Is er sprake van een ernstige bacteriële huidinfectie, dan kan het noodzakelijk zijn om antibiotica te slikken.

