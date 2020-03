Afvallen? Bewegen, gezond eten en lichte gewichten

Afvallen? Wellicht vallen we in herhaling, maar we krijgen zoveel vragen binnen over wat je moet doen om de zomervakantie in vorm tegemoet te zien, dat we er toch maar weer een artikel aan wijden. Misschien steek je er nog iets van op en anders werkt het lezen van onze tips in ieder geval vast inspirerend en helpt het je om ‘vol te houden’. Want je zult alleen goede resultaten boeken als je regelmatig aandacht aan je lichamelijke vorm besteedt en van de gezonde gedragingen je levensstijl maakt.

Bewegen, krachttraining, lijnen? Waar leg je het accent?

Een van de meest gehoorde vragen is: maar als ik wil afvallen, wat is dan het belangrijkst? Bewegen, krachttraining, lijnen? Waar moet ik het accent leggen?

Zoals je ons al vaker hebt horen zeggen, kun je overtollige kilootjes het beste op alledrie de vlakken te lijf gaan, maar wil je echt een soort volgorde naar belangrijkheid maken, leg dan het accent op gezond eten en bewegen, en denk daarna pas aan krachttraining.

Door gezond te eten verbrand je het eerste vet en door middel van aerobische activiteiten (loopband, step enzovoorts) versnel je de stofwisseling en komt er een serie processen op gang dat je helpt om je doelstelling (een goede lichamelijke vorm) te bereiken.

Krachttraining is niet van basisbelang om af te vallen maar zorgt voor strakkere spieren (en dus een strakker lijf). Het is absoluut niet nodig om als een professionele gewichtheffer te keer te gaan. Gebruik bij voorkeur wat lichtere gewichten. Het gaat erom om je lichaam te ‘sculpten’ en stroomlijnen.

En hoe krijg je een strakke buik?

Een tweede vraag die wij steevast te horen krijgen, betreft (natuurlijk) de buikspieren. Een platte en gespierde buik is nog altijd gewenst (en maakt je populair bij de vrouwen). Ook hier geldt weer dat gezond eten en beweging op de eerste plaats komen. Buikspieren oefeningen hebben ook hier weer de functie van verstevigen en strakker maken. Overigens helpen getrainde buikspieren ook om slanker te lijken omdat je minder moeite moet doen om je buik in te houden!

Wil je serieus je buikspieren trainen, ga dan voor regelmaat en houd een schema van 3 keer per week 3 series (van elk 15 herhalingen) aan.

Bij een gezonde aanpak waarbij regelmaat voorop staat, zal je binnen zes weken al de eerste resultaten zien en binnen een maand of drie, vier, kun je daadwerkelijk complimenten gaan oogsten! Dus waar wacht je nog op? Nu beginnen!

Vrouwen en fitness? Klik hier!

ADVERSUS