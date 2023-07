SF90 XX Stradale en SF90 XX Spider: Ferrari’s eerste straatversies binnen het XX-programma

Op basis van de SF90 Stradale heeft Ferrari vandaag met de SF90 XX Stradale en de open SF90 XX Spider twee nieuwe Special Series-modellen onthuld. De nieuwe V8 PHEV’s – die in een beperkte oplage van respectievelijk slechts 799 en 599 exemplaren worden uitgebracht – zijn het nieuwste en meest extreme voorbeeld van een concept van speciale uitvoeringen dat de prestaties van Ferrari’s modellen voor de openbare weg naar nieuwe hoogten stuwt.

Dat concept is de afgelopen twintig jaar verder fijn geslepen, waarbij vele van deze Special Series-modellen – waaronder de 488 Pista en 812 Competizione – al snel zijn uitgegroeid tot de benchmark binnen de line-up van Ferrari. Gedurende diezelfde twee decennia heeft Ferrari ook het XX-programma ontwikkeld. Daarmee biedt het merk een selecte groep gespecialiseerde klantencoureurs extreme auto’s aan die niet zijn gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg, maar die op het circuit tot op de limiet gereden kunnen worden. Alle modellen die aan dit programma zijn ontsproten, zijn uitgegroeid tot een groot succes, met als meest recente voorbeeld de FXX-K EVO.

Op basis van deze ervaringen met beide concepten heeft Ferrari nu besloten om een straatlegale auto te creëren die de engineering-concepten van beide programma’s maximaal weerspiegelt. De SF90 XX Stradale is gebaseerd op de supercar in Ferrari’s range, de SF90 Stradale, en tilt de al zeer indrukwekkende circuitbeleving op de limiet naar nieuwe hoogten. Het vermogen is verder toegenomen tot liefst 1.030 pk (30 pk meer dan de SF90 Stradale), de speciale software is nieuw ontwikkeld en ook past Ferrari radicaal nieuwe aerodynamica toe. Een voorbeeld is een vaste achtervleugel – de eerste op een straatmodel van Ferrari sinds de dagen van de F50 – die bij een snelheid van 250 km/u een ongeëvenaarde 530 kg aan downforce levert.

Hetzelfde concept bood de inspiratie voor de SF90 XX Spider, die de ultieme ‘adrenaline rush’ op het circuit combineert met het plezier van open rijden, waarbij de iconische sound van de Ferrari V8 voor nog meer beleving zorgt. De SF90 XX Spider vertrouwt op dezelfde geavanceerde aerodynamica als de SF90 XX Stradale, aangevuld met een speciaal ontwikkelde luchtstroom rondom de cockpit, voor een maximaal comfort voor de inzittenden met de kap neer. Dit model is uitgerust met Ferrari’s veelgeprezen Retractable Hard Top (RHT), die bestaat uit aluminium panelen. Niet alleen opent en sluit het dak in amper 14 seconden, ook kan het bij snelheden tot 45 km/u bediend worden.