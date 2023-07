Zo bescherm je je huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf

‘Ken je vijand’ is een strategie die eigenlijk altijd van pas komt, ook als het om de bescherming van je huid gaat. Onze huid heeft voortdurend te maken met externe (extrinsieke) en interne (intrinsieke) factoren die de huidcellen ‘onder vuur nemen’. Al deze factoren zetten een oxidatieproces in werking waardoor de huid veroudert. Dit verouderingsproces wordt deels bepaald door genetische factoren (chronologische veroudering) en deels door factoren van buitenaf (levensstijl, voeding, blootstelling aan de zon en luchtvervuiling).

De grootste vijand onder deze externe factoren is de blootstelling aan ultraviolette straling (de zon). Maar ook het voedingspatroon is belangrijk. Als je lichaam voedingsstoffen tekort krijgt, kan dit schadelijke ontstekingsprocessen in de hand werken. Verder kan een ongezonde levensstijl de huidveroudering versnellen.

Het advies luidt dus eigenlijk altijd weer: eet gezond, beweeg voldoende, rook niet, wees matig met alcohol, slaap voldoende én – last but not least – bescherm je huid tegen de zon.

Huidartsen raden aan om iedere dag een crème met een UV-filter te gebruiken. Er wordt wel gezegd dat de hoeveelheid UV-straling die onze huid in een jaar in de buitenlucht in de stad opvangt wel eens zou kunnen uitkomen op vier weken intensief zonnen op de Malediven. Waar of niet, het is in ieder geval beter om je huid adequaat tegen UV-straling te beschermen met een UV-filter van tenminste 25.

’s Nachts kun je je huid helpen te herstellen met een crème op basis van retinol (vitamine A). Retinol stimuleert de productie van collageen en elastine, verbetert de bloedcirculatie en helpt om de huid te beschermen tegen vrije radicalen.

Daarnaast wordt wel geadviseerd om je huid een keer per week te exfoliëren. In de loop van de tijd verliest je huid elasticiteit en worden de poriën groter, dit geldt temeer als ze zich vullen met talg of make-upresten. Goed reinigen en regelmatig exfoliëren is daarom van belang. Je kunt je huid zelf thuis exfoliëren met een mechanische scrub (kleine korreltjes die door de wrijving een lichte dermabrasie uitvoeren) of een chemische peeling op basis van glycolzuur (glycolic acid) of melkzuur (lactic acid).

